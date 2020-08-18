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تعليم

تجهيز 23 لجنة لاستقبال 10634 طالبا بامتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة بالمنيا

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 03:29 م
امتحانات الدورالثانى
امتحانات الدورالثانى ثانوية عامة المنيا
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أيمن رياض
عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اجتماعا لمتابعة استعدادات المحافظة لإجراء امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني، والتي ستبدأ السبت القادم الموافق 22 من الشهر الجاري.


جاء ذلك بحضور المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة ، محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم، ممثلي مديرية الامن، والجهات المعنية والمشاركة في الامتحانات.


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وأعرب المحافظ، عن خالص شكره وتقديره للجهد الذي بذله جميع العاملين بكافة قطاعات المحافظة المختلفة ، خلال امتحانات الدور الأول في الثانوية العامة وكذلك خلال انتخابات مجلس الشيوخ 2020 ،مؤكدا أن الجميع كانوا على قدر المسؤولية والمهمة الملقاة على عاتقهم ، مما ساهم في ظهور المحافظة بشكل لائق ، ودعا الجميع للمضي قدما في نفس النهج لمواصلة العمل والظهور بشكل مشرف على كافة الأصعدة .


ووجه المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة الطلاب خلال فترة الامتحانات، ووضع كافة المستلزمات باللجان لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال وضع بوابات تعقيم وأجهزة قياس الحرارة، للتأكد من سلامة الطالب قبل دخولهم الاختبار، والتأكد من التزام الطلاب بارتداء الكمامة الواقية، ومنع أي تجمعات او تكدس أمام اللجان.


وكلف المحافظ الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بالاستمرار في تقديم كافة أنواع الدعم لمديرية التربية والتعليم ، وخاصة في أعمال تطهير مقار اللجان، بعد كل امتحان وكذلك تكثيف اعمال النظافة بمحيط اللجان .

 

واطمئن المحافظ مع مسئولي مديرية الامن، والصحة ، والإسعاف ، التضامن ، الكهرباء وشركة المياه والصرف الصحي ، الطرق على اتخاذ كافة الإجراءات والتنسيق مع كافة الجهات لتجهيز اللجان ، البالغ عددها 23 لجنة لاستقبال 10634 طالبا وطالبة.

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