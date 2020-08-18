محمد أمين ينضم لفريق عمل فيلم مطبعة هرم

كشف الفنان الشاب محمد أمين عن مشاركته في فيلم مطبعة هرم، والذي سيبدأ تصويره منتصف شهر سبتمبر المقبل، حيث يناقش الفيلم بعض القضايا الاجتماعية الهامة ولكن في إطار كوميدي، وانتهى القائمون على العمل من معاينة أماكن تصوير الفيلم وبناء الديكورات المقرر أن تنطلق فيها مشاهد العمل.





وأبدى محمد أمين سعادته بخوض تجربة التمثيل عبر الشاشة الكبيرة أمام عدد من النجوم الكبار، ففيلم "مطبعة هرم"، بطولة كلا من على ربيع، حمدي الميرغني، ومن تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج سامح عبدالعزيز .





وكان محمد أمين قد شارك في المسلسل اللبناني "أولاد أدم" من تأليف رامي كوسا، إخراج الليث حجو، مسلسل وبطولة ماغي بوغصن ومكسيم خليل ودانيلا رحمة والممثل السوري قيس الشيخ نجيب ومجموعة من النجوم العرب والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.