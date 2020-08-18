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أخبار العالم

سعد الحريري يوجه رسالة إلى حزب الله بعد تورطهم رسميا في اغتيال والده

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 04:43 م
صدى البلد
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حسام رضوان
قال رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري في تعليقه على أحكام المحكمة الدولية في قضية اغتيال والده رفيق الحريري رئيس الورزاء الراحل، إن حزب الله عليه التضحية.

وأضاف الحريري أن ليس لأحد أن يتوقع تضحيات أخرى منا، على حزب الله أن يقدم التضحيات الآن.

وتابع:"حزب الله بات مطالبًا بالتضحية لأن شبكة المنفذين من صفوفه.".

وأكد الحريري أنه بات واضحا للجميع الهدف من وراء اغتيال رفيق الحريري، وهو تغيير وجه لبنان.

وواصل أنه يقبل بحكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وأن مصداقية المحكمة جاءت من تبرئة 3 متهمين وإدانة الرابع.

وشدد الحريري على أن "الاعتراف بالأخطاء أساس للعيش المشترك في لبنان".

وكانت المحكمة أدانت سليم عياش عضو حزب الله وبرأت 3 متهمين لعدم كفاية الأدلة.

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