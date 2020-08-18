المهن الموسيقية توجه إنذارا للمطرب أحمد سعد





قررت هيئة المكتب بنقابة المهن الموسيقية في اجتماعها اليوم توجيه لفت النظر إلى الفنان احمد سعد بسبب طرحه اغنية بالاشتراك مع اخر غير مصرح له بالعمل وذلك بالمخالفة للقانون واللوائح المنظمة للعمل بالنقابة.





واكتفت هيئة المكتب بذلك بناء على توجيهات الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بعد تلقيه اعتذارا من الفنان احمد سعد بعد تفهمه للأمر مؤكدا التزامه بالقانون واللوائح وعدم مخالفتها، واشارت النقابة الى ان احمد سعد فنان كبير ولم يصبه التوفيق هذه المرة في الاختيار.



