الأطباء: 156 شهيدا من الجيش الأبيض بسبب كورونا.. قائمة الأسماء كاملة

أعلن الدكتور ابراهيم الزيات، عضو مجلس نقابه الاطباء، ان الفريق الطبي هو البطل الحقيقي في مواجهة فيروس كورونا.









واكد الزيات في تصريحات لصدي البلد، ان عدد الاصابات من الصعب حصرها، لكثرتها.





واضاف الزيات، أن نسبة الوفيات بين الأطباء تتراوح بين 5 إلى 7%.





وأشار إلى أن، الاطباء الشهداء مؤخرا، هم:-





د. عصمت عبد الخالق الميرغني، اخصائي نساء وتوليد اسكندريه.





د. عبد العزيز بندق، استشاري الباطنة





وأوضح عضو المجلس، ان عدد الأطباء الشهداء وصل الي 156 طبيب حتي الان





وجاءت أسماء الأطباء الـ 156 كالتالي:-

#قائمة_شرف_شهداء_الاطباء_فى_جائحة_الكورونا:





1- الدكتور أحمد اللواح، أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر.





2- الدكتورة سونيا عبدالعظيم، طبيبة بمحافظة الدقهلية.





3- الدكتور جبريل علي يوسف، استشاري جراحة الرمد. الاقصر.





4- الدكتور أشرف عدلي، استشاري القلب بمستشفى قنا العام.





5- الدكتور طارق شكري، استشاري الأمراض النفسية والعصبية وعلاج الإدمان، ووكيل مستشفى العباسية الأسبق.





6- الدكتور محمود محمود الهنداوي، أستاذ جراحات المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة الأزهر بنات، ومدير مستشفى الزهراء الجامعي السابق.





7- الدكتور ممدوح السيد، مدير مرفق الإسعاف السابق بمحافظة سوهاج.





8- الدكتور هشام الساكت، وكيل كلية الطب القصر العيني لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة





9- الدكتور فكري منير عزيز اخصائي الطوارئ مستشفى مار مرقس القاهرة.





10- الدكتور عمرو عبيد، أستاذ أمراض الكلى طب الأسكندرية.





11- الدكتور أحمد النني، طبيب النساء والتوليد في التأمين الصحي ببنها.





12- الدكتور محمد عبد الباسط الجابري، إخصائي الحميات بإمبابة.





13- الدكتور وليد يحيي عبدالحليم، طبيب نساء مقيم بمستشفى المنيرة.





14- الدكتور حسن جمال الدين فرحات، أستاذ طب وجراحة العين بطب المنوفية.





15- الدكتور ياسر عثمان، استشاري الصدر والعناية بمستشفى صدر المعمورة.





16- الدكتور كارم محمود، رئيس قسم الباطنة بمستشفي الأقصر الدولي.





17- د. أحمد عزت دراز، نائب مدير إدارة منيا القمح الصحية.





18- الدكتور صلاح عبدربه، أستاذ أطفال طب الأزهر دمياط.





19- الدكتور عبداللطيف عبدالحميد، مدير الإدارة الصحية ههيا بالشرقية.





20- الدكتور أحمد محمود أبو صادق، استشاري الأنف والأذن بأسوان.





21- د. محمد حشاد.





22- ا.د. صلاح الشيمى استاذ الجلدية طب عين شمس





23- د. رافت ناجى استشاري النساء، الجيزة.





24- د. احمد يس غلاب استشاري المسالك دمنهور





25- د. سمير الغندور استاذ العظام طب قناة السويس.





26- د. رونو يسى مقار استشارى النساء بنى سويف.





27- د. اشرف القاضي استشارى الباطنة والحميات اسوان





28- د. البير جرجس استشاري الاطفال ابو تيج اسيوط





29- د. جمال أبو العلا استشارى أمراض الباطنة.





30- د. محمد فريد الجندى، رئيس قسم القلب بمعهد القلب القومى.





31- د. صباح سعد فرج، الجيزة.





32- د. محمود السيد عبد الحليم الغزلاني استشاري حميات القاهرة.





33- د. يحيي سعد، مدير مستشفي العيون اطفال القاهره.





34- د. الراوى عبدالغني اسماعيل نسا وتوليد

مدير أدارة ابو حماد الصحية غفر الله له





35- د. معتصم محمود ذكى، اخصائي الجراحة المطرية التعليمى.





36- د. هانى رفعت استاذ الكلى طب عين شمس.





37- د.عبدالعظيم ابوالحسن ..استشاري مسالك مستشفى منوف العام





38- د. محمد عنتر مدرس الفارما طب ازهر دمياط.





39- د. نيرمين جلال استشاري امراض النساء والتوليد بالقاهرة.





40- الدكتور ابراهيم على، استاذ الباثولوجيا الإكلينيكية طب ازهر بنين.





41- د. محسن الهايتمى، استاذ الباطنة طب الازهر غفر الله له وادخله فسيح جناته.





42- د. هشام عبد الحميد أخصائي طب الأطفال بحلوان.





43- د. سيد رشدى مدرس جراحة الاعصاب طب الازهر.





44- د سمير عثمان،استشاري النسا والولاده حلوان.





45- د.ايمن زكي، استشاري النسا والولاده حلون.





46- د. محمود خضر جراحة القاهرة.





47- د. فليب مترى استشارى الاذن والأنف والحنجرة.





48- د. الدكتور يوحنا لطفي صادق،

استشاري النساء والتوليد بمستشفيات القليوبية،توفي في الرعاية المركزة بمستشفي الدمرداش.





49د. علي هويدي، مدير مستشفي حميات شربين سابقا









50- د. محمد عبد الحكيم استشارى الباطنه حلوان.





51- د محمد حسن عمر استشارى الحميات، بالاقصر.





52- اد. نبيل خليفة، استاذ العظام طب عين شمس.





53- ا.د عزت فهمى صليب، استشارى تخدير، بنها.





54- د. فايق فخري، مدير مكتب صحة الاقصر سابقا.





55- د.سيد نادى كامل اخصائي الحميات المنيا غفر الله له وادخله فسيح جناته.





56- د. جورج عطية حبيب استشاري طب الاطفال بالقاهرة، ومدير المركز الطبي التخصصي بالزيتون بالقاهرة.





57- د. محمد حسن احمد، مدير مستشفي حميات الاقصر سابقا،و الذي توفي في مستشفي عزل اسنا بعد إصابته بڤيروس كوڤيد19 و قد تم تكريمه عام 2017 في يوم الطبيب بنقابة الاقصر وأيضًا بالنقابة العامة للاطباء.





58- د. حمزة ابراهيم طرخان اخصائي التحاليل.









59- ا.د سالم خليل استاذ المسالك طب الزقازيق.





60- د. رأفت محمد القاضي استشاري الجراحة بأسوان، الذي توفي بمستشفي الصداقة للعزل باسوان بعد إصابته بالكوڤيد19.





61- د.يسري كامل، نائب مدير معهد القلب.





62- د. محمد عبد العليم سعد استاذ التشريح بجامعة طنطا ، والذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.





63- د. عادل عبد العظيم شبل استشاري طب النساء والتوليد بمستشفي المنيرة ( سابقآ )

والذي توفي في عزل مستشفي العجوزة إثر إصابته بڤيروس كوڤيد19.





64- د. نبيل نسيم استشاري قلب و رعاية مركزه بمستشفي 6 اكتوبر.





65- د. اميره منير، استاذ الرمد طب عين شمس.





66- د.محمد عبد العليم، استاذ التشريح طب طنطا.

67- ا.د عادل فؤاد رمزى، استاذ الجراحة طب القصر العيني.





68- د.ايمان ابراهيم، الواسطى بنى سويف.





69- د. اميل فوزى، اخصائى الجراحه بمستشفى ابشواى بالفيوم.





70- د. علي حسن العربى استشاري الكبد. مستشفى الساحل.





71- د. احمد الزفتاوي كبير استشاري الصدر المنصورة.





72- د. احمد فتحي محمد عوض استشارى الرمد بالأقصر.





73- د. عبداللطيف دبور، أخصائي مسالك السنبلاوين.





74- د. عبد الحميد ابو يوسف استشارى الحميات المحمودية





75- د. سيد حتحوت، أستاذ المسالك البولية طب الأزهر.









76- د. مايكل وجيه عضو مجلس نقابة أطباء اسيوط، ظهرت أعراض الإصابة بالتحاليل الطبية والاشاعات ولكن تدهور الحالة سريعا و لم تظهر نتيجة المسحة.





77- د. رامى الديب ،أحد أبطال مستشفى عزل كفر الزيات.





78- د.هشام عبدالقادر مختار يوسف، الواسطى بنى سويف.





79- د.حسن محمود فاضل، استشارى الجراحةً العامة بسوهاج.





80- د. عماد حبيب استشارى الباطنه مغاغة المنيا.





81- د. جمال صبرى استشارى أنف واذن وحنجره التل الكبير.





82- د. طارق عاشور اخصائي اطفال اسكندريه.





83- د.مصطفى زيتون استاذ النساء والتوليد طب الزقازيق.













84- ا.د محمد ابوستيت استاذ الجراحة طب الازهر.









85- د. هشام سعيد استشارى أنف واذن وحنجره، أم المصريين.









86- . د. مجدي نصحي مسيحه استشاري امراض الباطنه بالقاهرة، توفي في رعاية مستشفي شبرا العام بعد إصابته بڤيروس كوڤيد19.





87- د. عمر عبد الرافع استشارى الباطنه القاهرة.









88- د. محمد عبد الحافظ اخصائي باطنة بمستشفي زفتي العام.





89- د. جمال فكرى استشارى العظام مستشفى بنها التعليمى.









90- د. ضاحى المنياوى مدير ادارة الصدرية بالجيزة.









91- ا.د محمد غليون استاذ الجهاز الهضمي طب اسيوط.









92- ا.د لطفى مختار الزقازيق





93- د.محمود مدني استشاري النساء والتوليد

القاهرة.





94- د.حسين حسّان استشارى حميّات بني سويف.





95- د. محمد ابولبن، استشاري انف الأذن بلبيس.









96- د. محمود مدني خليل استشاري نسا وتوليد القاهرة.





97- د. اسحق ابراهيم اخصائي الباطنه قنا.





98- د. محمود عبد السلام حسانين اخصائي التخدير الشرقية.





99- د.جلال سيد أحمد حميات ألماظة.





100-. ا.د عبد الجواد سعد معهد الكبد المنوفيه.









101- د. محمود المزين

أخصائي تخدير مستشفى الحسينية الشرقية

102 - د.كمال عبد النبي صالح استشاري الجراحة بنى سويف









103- د.عبد الرحيم شرف الدين استشارى النسا والتوليد باجا.





104- ا د مصطفى علي السيد استاذ القلب بطب الازهر.





105- د نجاح الإسلام استشارية بنك الدم بمستشفي امبابه العام.





106- د محمد حسب النبي وكيل مستشفي حميات منوف.





107- د.يوسف صبرى استشاري الجراحة ببلقاس.





108- د.امال مجاهد الاقصر.









109- د. محمود البطل استشاري النساء والتوليد بمغاغة بالمنيا.





110- د محمد شلقامي استشاري النساء والولادة بمستشفي امبابه العام.





111- د.اسماعيل الجانينى صدر الزقازيق





112- د. امجد الخياط مدرس التخدير طب الازهر





113 - ا.د عصام عماره استاذ جراحه الاعصاب





114- د. ذكريا متولى اطفال المنصورة.





115- د. يوسف سيد عبدالخالق

استشاري طب الاطفال مستشفى الداخلة العام.





116- د. عاطف محمود سالم مدير إدارة مكافحة العدوى مديرية صحة المنيا





117- د. سامي مخلص،مفتش صحة المنزلة.









118- د محمد برغوت مدرس مساعد الاطفال طب طنطا





119- د.هانى نعيم سدراك اخصائي الجراحة سوهاج





120- د محمد عزازى محمد

طبيب مقيم باطنه بمستشفى الاحرار التعليمى





121- لواء د.جلال سيد أحمد محمد غضنفر, انف واذن.





122- د. ماهر محمود استشارى الباطنة القاهرة.





123- د.عادل حنجل اخصائي النساء والتوليد مستشفى بسيون





124- د ريمون عماد مدرس مساعد العنايه المركزة بطب الفيوم





125 د. ياسر الشرقاوي مركز قلب المحلة





126 - د.حسام حلمى إستشارى الأطفال الإسكندرية





127ا.د ايمن الدسوقي

استاذ الباطنة طب المنصوره









128- د. محمد رجب سرحان

استشاري حميات، حوش عيسى المركزي





129- د. مصطفى الفقى استشارى جراحة مستشفى المحمودية البحيره.





130- د. سلوي فرحات، استشاري الحميات بمستشفي المطرية الدقهلية.









131- د.محمد يسري، استشاري الامراض الباطنة بني سويف.





132 د. احمد عبد الرحمن استشاري العظام بنى سويف.





133 د عبد الله محمد

اخصائى الباطنه بمستشفى الاحرار.





134- د.بهاء الدين احمد علي اخصائي الرمد بمستشفي قنا العام.





135- د.محمد عزازى محمد

اخصائى الكبد مستشفى الاحرار





136- د. وسام الديب استاذ مساعد بقسم النساء والتوليد طب الفيوم





137- د. رزق احمد عبدالله، أخصائي النساء والولاده ومدير مستشفى بطره





138- د. عادل جرجس استشاري الامراض الصدريه كفر الدوار.









139- د. على صالح استشارى جراحة مستشفى دمسنا البحيره





140- د.هبه عبدالله ماضى اخصائي نسا وتوليد مرسى مطروح





141- د ورداني حسن

استشاري العظام مستشفي العدوة بالمنيا

142- د.هدي يوسف اخصائيه النساء والتوليد بقنا





143- د. محمد متولي هلال استشارى النساء والتوليد شبين الكوم





144- د. محمد عيد استشارى جراحة الدقهلية





145- د. ايمن عبد الموجود

استشاري الجراحة بمستشفى رشيد





146- د.اسامه البرماوي استاذ الانف والاذن والحنجرة طب طنطا





148- د.هبه عبد الله على أحمد مقيم نساء وولاده بمرسى مطروح





147- د. جمال سليمان توفيق سليم

إستشارى أمراض الباطنه والقلب بمرسى مطروح









149- د. وجيه مهنى استشارى النساء والتوليد مستشفى دار اسماعيل بعزل مستشفى العجمي





150- د. عبد النبى البطران استشارى جراحة القاهرة





151- د. مجدى الدميرى استشارى المسالك بالمحلة الكبرى





152 د علي المرسى استشارى النساء والتوليد بالمنزلة





153 د. محمد ندير اخصائي صدر مستشفى المعمورة





154 د. عبدالوهاب السعدنى رئيس قسم الاطفال مستشفى المنصورة الدولى.





155- د. عصمت عبد الخالق الميرغني، اخصائي نساء وتوليد اسكندريه.

















156- د. عبد العزيز بندق، استشاري الباطنة.



