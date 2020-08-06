قبل التقدم لكليات الطب الخاصة.. نقابة الأطباء تضع شروطا لضم الخريجين

تزامنا مع بداية الإعلان عن مراحل القبول بالكليات، وجهت نقابة الأطباء تحذيرًا لكل من الطلبة وأولياء الأمور، بشأن الالتحاق بكليات الطب الخاصة، حيث لن يتم قيدهم بالنقابة بعد التخرج.









وحذرت النقابة، الراغبين في دراسة الطب بالجامعات الأجنبية، من الالتحاق بأى كلية دون التأكد من توافر عدة شروط بها، حفاظا على مهنة الطب وصحة المواطنين.





وقال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن النقابة وضعت بعض الشروط لقبول قيد خريجى تلك الكليات، بدءا من العام الدراسى الحالى 2018/2019، وتضمنت:





(1) دراسة مواد الأحياء، والكيمياء، والفيزياء كمواد أساسية مؤهلة لدراسة الطب، وبالتالى فيجب تقديم شهادة الثانوية العامة "علمى علوم"، أو شهادة توضح دراسة هذه المواد المؤهلة عند طلب القيد بالنقابة.





(2) عدم زيادة الفرق بمجموع الثانوية العامة على 5% عن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب الحكومية المصرية، فى نفس سنة الحصول على الثانوية العامة، على أن يتم تطبيق هذا البند على من سيحصُلون على الثانوية العامة عام 2019، وما بعدها.









(3) الطالب الحاصل على بكالوريوس الطب من دولة اجنبية ويرغب فى القيد بالنقابة هنا عليه ان يحصل على ترخيص مزاولة مهنة من الدولة التى تخرج فيها.









وكانت نقابة الأطباء قررت في اجتماعها في يوم 16 فبراير 2019، عدم قيد خريجي كليات الطب الخاصة، التي يدرس الطلاب فيها دون وجود مستشفى جامعي ملكًا خاصًا للكلية وبعدد أسرةْ تتناسب مع عدد الطلبة، يشمل كل التخصصات على غرار المستشفيات الجامعية، وذلك بالنسبة للكليات التي لم تبدأ الدراسة بها بالفعل.