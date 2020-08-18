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أخبار البلد

هيثم شرابي: صندوق دعم ذوي الإعاقة هدفه تحقيق مطالبهم

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 08:49 م
صدى البلد
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أماني نوار
قال الباحث الحقوقي هيثم شرابي أن صندوق دعم ذوي الإعاقة، خطوة هامة ضمن التوجه العام للدولة في تبني الأشخاص ذوي الإعاقة ، خاصة انهم لديهم الكثير من الحقوق والمطالب .

أكد هيثم شرابي في تصريح لـ" صدى البلد " أن الصندوق سيوفر الدعم المالي والطبي لهم ، بعدي عن التشابك مع الوسائل الأخرى مثل معاشات التضامن أو تكافل وكرامة ، وغيرها .

كما أن تشكيل هذا الصندوق يؤكد على حرص الدولة في مشاركة ذوي الإعاقة في كل مشاكلهم ، وذلك لتسهيل عملية التنسيق بينهم وتوفيرا للجهد وتقديم الخدمات بأفضل شكل .

وأوضح أن موافقة البرلمان على  فكرة إنشاء الصندوق هو يؤكد على حرص الدولة بملف حقوق الإنسان بشكل عام وذوي الإحتياجات الخاصة بشكل خاص في الوفاء والإلتزام الدستوري بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتقديم المساعدة في حالات العجز ، والإصابة .

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