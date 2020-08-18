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أخبار العالم

بإثبات المحكمة.. بهاء الحريري: جريمة اغتيال والدي تمت لأسباب سياسية

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 10:06 م
بهاء الحريري ووالده
بهاء الحريري ووالده رفيق الحريري
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شيماء مصطفى
علق بهاء الحريري، نجل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، على الحكم الصادر في قضية اغتيال والده، مؤكدا أنه يؤمن بالعدالة الدولية.

وأضاف "الحريري"، في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز عربية"، أن المحكمة الخاصة في لبنان استندت إلى دلائل بأن عملية الاغتيال جاءت على خلفية سياسية.

ودعا إلى ضرورة أن يكونوا يدا واحدة لترتيب البيت الداخلي اللبناني، لافتا إلى ضرورة العمل على تعديل الدستور وفصل الدين عن السياسة.

وكانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أصدرت اليوم الثلاثاء، حكمها في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في تفجير ضخم بسيارة مفخخة هزّ بيروت في 14 فبراير 2005.

ودانت المحكمة الخاصة بلبنان عضو حزب الله سليم عياش في اغتيال رفيق الحريري، لافتة إلى أنه يصعب إثبات ترؤس مصطفى بدرالدين لخلية اغتيال الحريري.

وأضافت المحكمة الخاصة بلبنان، أن عنيسي وصبرا شاركا بعملية التضليل بعد وقوع جريمة اغتيال الحريري.

ولفتت المحكمة إلى عدم كفاية الأدلة ضد ثلاثة متهمين في قضية اغتيال الحريري، فبرأت ثلاثة ودانت واحدًا.

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