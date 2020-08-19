AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

البرلمان يفتح ملف الجراجات المخالفة.. ونواب: تطبيق عقوبات المخالفة لقانون البناء ضرورة.. ويؤكدون: مالك العقار لن يحصل على أي تراخيص إلا بشروط

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 03:08 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
القسم السياسي
  • تحرّك برلمانى عاجل لفرض غرامات مالية على أصحاب الجراجات المُخالفة
  • برلماني يطالب بسحب تراخيص الجراجات المُخالفة
  • وكيل محلية البرلمان: المحليات تعمل على قدم وساق بشأن المخالفات

صارت ظاهرة غلق الجراجات الخاصة بالوحدات السكنية واستغلالها كنوع من النشاط التجاري أو تحويلها لمخازن أو محلات، أبرز ما أدي إلي وجود حالة من الفوضى والتكدس المروري ، حيث نتج من تلك التكدسات إغلاق العديد من الشوارع مما أثر ذلك بالسلب علي المواطنين، مما جعل عددًا من أعضاء مجلس النواب يطرحون مطالبهم حول وضع حلول وعقوبات للحد من مخالفات الجراجات الخاصة.

وفى هذا الصدد، طالب النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والأمين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة بالتصدي بكل قوة وحسم لكافة المخالفات الخاصة بتحويل جراجات العقارات الي انشطة تجارية بكافة المدن والمراكز والأحياء والمحافظات على مستوى الجمهورية.

كما طالب " زين الدين " فى بيان له الاجهزة التنفيذية بالمحافظات باعطاء مهلة لمالكي تلك الجراجات لتوفيق أوضاعهم واتخاذ الإجراءات القانونية عقب ذلك ضد المخالفين تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى في هذا الملف الهام متهما الحكومة بالتقصير والإهمال فى تنفيذ التكليفات الرئاسية.

وقال النائب محمد عبد الله زين الدين ان عدم استغلال الجراجات خاصة داخل عواصم المحافظات الكبرى مثل القاهرة والجيزة والقليوبية والدقهلية والبحيرة والشرقية والغربية والإسكندرية وغيرها من المحافظات الاخرى ادى الى حدوث تكدس وفوضى مرورية لاعلاج لها مطالبا من الحكومة الإسراع فى حل الأزمات المرورية المزمنة داخل عواصم المحافظات الكبرى.

تقدم النائب عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن تطبيق عقوبات المخالفة لقانون البناء، وذلك لتفاقم أزمة الجراجات المخالفة واستخدامها للأنشطة التجارية مما أدي إلي حدوث كوارث كبرى تسببت في خلق حالة من الاختناق المروري .

وطالب "كمال" في تصريح خاص لـ"صدي البلد" بضرورة قيام المحافظين بتطبيق بنود القانون،إضافة إلي فرض غرامات مالية بجانب سحب تراخيص العقار، واستكمل حديثه قائلا" حرائق الشهر الماضي تسببت في احتراق 35 سيارة بشوارع المحافظات"، وكان ذلك نتيجة عدم توافر أماكن لانتظار السيارات .

حيث عبر عضو مجلس النواب، عن استيائه من الحالة المرورية للشارع المصري فقد تحول إلي جراج عمومي ، فضلا عن كم المشاجرات والمشاحنات التي تنتج من إغلاق الشوارع ،نتيجة سوء إستغلال الجراجات الخاصة بالعقارات .

وأشار النائب إلى أنه لابد من قيام المسئولين بتفعيل القوانين وتوقيع العقوبات الرادعة لمواجهة تلك الفوضي واللامبالاة التي من شأنها خلق كوارث ومشكلات تضر بالصالح العام للمواطنين.

وفي نفس السياق قال النائب حسين أبوالوفا،عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن سوء إستخدام الجراجات الخاصة بالوحدات السكنية مشكلة قديمة الأزل كان لها الأثر المباشر في زيادة التكدس والفوضى المرورية وازدحام الشارع المصري، وذلك من خلال تحويلها إلي محال تجارية والتغافل عن دورها الرئيسي الذي صممت من أجله.

حيث طالب "أبو الوفا" في تصريح خاص لـ "صدي البلد" بضرورة تقديم جهود تتمثل في طلبات الإحاطة من قبل لجنة الإدارة المحلية وذلك بحضور وزير التنمية المحلية لمناقشة هذه المشكلة ووضع العقوبات المُلائمة لتلك المخالفات ،للحد من الظواهر الناتجة ذات الأثر السلبي نتيجة سوء الاستغلال القائم داخل شوارع ومدن المحافظات.

وأشار عضو مجلس النواب إلي أنه، لابد من قيام المحليات بحملات تفتيش للجراجات المخالفة وتوقيع العقوبة الفورية علي ملاك العقارات مع سحب التراخيص مما يضع الأمر علي محمل الجدية ومنع إيجاد فرص للماطلة والاستهتار.

قال النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن، الدولة في الوقت الحالي  قامت بوقف جميع التراخيص الخاصة بالعقارات بشكل عام وتراخيص الجراجات الخاصة وذلك لضمان تحقيق الشروط والمواصفات القياسية ومدى تطبيقها علي أرض الواقع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمنع العشوائية.. خطة النواب تطالب بتطبيق الأكواد العالمية فى تصميم الجراجات

الحكومة تتصدى لعشوائيات المباني.. تشكيل لجنة عاجلة بالمحافظات للبدء فى سرعة فحص التراخيص.. برلمانيون: قرار يقضى على العشوائية ويمنع الرشوة.. ومطالب بتطبيق نظام الأكواد العالمية داخل الجراجات

التنمية المحلية: الدولة ستواجه الجراجات المغلقة بكل حسم.. فيديو

تشريعية البرلمان: إدارة الدولة لأي جراج مغلق لا يحتاج لتعديل تشريعي

حجز إداري.. نواب: عقوبات على الجراجات غير المستغلة وفقا للقانون.. مطالب بإنشاء جراجات أسفل العمارات.. ونائب: توفر على الدولة 8 مليارات جنيه

برلماني يتهم الحكومة بالتقصير فى تنفيذ تكليفات الرئاسة بشأن مخالفات الجراجات

ترشيحاتنا

أزمة جديدة.. اشتباك بين أمير مرتضى ومشجع بعد تعادل الزمالك ونادي مصر .. فيديو

فتاه الشهامة بالدقهلية توضح تفاصيل قيام طفل بدهسها بالسيارة وتهديد والده لها بالقتل.. فيديو

سبب صيام يوم عاشوراء في الجاهلية وعند اليهود وفي الإسلام

ميدو يتوقع تشكيل الأهلي في القمة .. ويراهن على أحمد فتحي

خارق للمناعة والعظام.. فوائد الكركم مع الحليب

أسامة عبد العزيز: فضائح منتظرة بين قطر وتركيا.. وحمد بن جاسم في صف أنقرة للضغط على تميم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة .. ظهور أول سيارة جينيسيس كهربائية أثناء اختبارها.. صور

لن يدمر الأرض فقط.. العثور على كميات من البلاستيك داخل أعضاء الإنسان

يهاجم البنكرياس.. كورونا يسبب الإصابة بالسكري