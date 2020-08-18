مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء بإحدى قرى المنيا

لقيت ربة منزل مصرعها إثر تعرضها لماس كهربائى داخل منزلها بإحدى قرى مركز سمالوط شمال محافظة المنيا.





تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير البحث الجنائى بالمديرية، بمصرع "ن.ح"19 عاما، مقيمه بإحدى قرى سمالوط إثر تعرضها لماس كهربائى داخل المنزل.





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