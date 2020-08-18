AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء بإحدى قرى المنيا

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:46 م
صدى البلد
Advertisements
ايمن رياض
لقيت ربة منزل مصرعها إثر تعرضها لماس كهربائى داخل منزلها بإحدى قرى مركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير البحث الجنائى بالمديرية، بمصرع "ن.ح"19 عاما، مقيمه بإحدى قرى سمالوط إثر تعرضها لماس كهربائى داخل المنزل.

اقرأ المزيد 


تم نقل الجثة إلى مستشفى سمالوط العام، وبالانتقال أفادت التحريات الأولية أن الجثة لربة منزل تقيم بإحدى قرى مركز سمالوط، وأنها تعرضت لماس كهربائى من إحدى الأدوات الكهربائية بالمنزل، وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة لتباشر التحقيق والتصرف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصرع شاب صعقا بالكهرباء داخل منزله بإحدى قرى شبراخيت

خلوا بالكم من ولادكم.. فوق الأسطح أطفال ضحايا والجاني طيارة ورق

كان يلعب بموتور المياه.. مصرع طفل بصعقة كهربائية بإحدى قرى منية النصر

حامل في شهرها الأخير..مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء أثناء تنظيف شقتها بالشرقية

التصريح بدفن جثة حامل توفيت صعقا بالكهرباء أثناء تنظيف شقتها بالشرقية

مصرع طفلة صعقا بالكهرباء بالمحلة

ترشيحاتنا

وفاة النجم العالمي بين كروس بعد صراع مع المرض

تحرك عاجل من البرلمان بسبب تخفيض وزن رغيف الخبز

رسميا.. عبد الله جمعة أول لاعبي الزمالك الغائبين عن مباراة القمة

بتخفيضات تصل إلى 97%.. النقل تكشف عن قيمة الاشتراكات في المترو.. فيديو

فتاه الشهامة بالدقهلية توضح تفاصيل قيام طفل بدهسها بالسيارة وتهديد والده لها بالقتل.. فيديو

الزمالك يفشل فى الفوز على نادي مصر للمرة الثانية ويخرج بنقطة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للرجال فقط .. علامة تشير للإصابة بـ سرطان البروستاتا.. اكتشفها

الزمالك يفشل فى الفوز على نادي مصر للمرة الثانية ويخرج بنقطة

بعد تحذير الأرصاد .. تناول هذه المشروبات قبل الخروج من المنزل