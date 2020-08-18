بنظارة كبيرة.. علا الفارس بإطلالة عصرية على انستجرام

وظهرت

مرتدية قميص باللون الأبيض بأكمام طويلة، وعليه بنطال طويل باللون الأسود، واختارت حزام من نفس لون بنطالها ، وحذاء باللون الأسود اللامع

، وهو ما أبرز من اناقتها.