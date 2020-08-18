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مرأة

بنظارة كبيرة.. علا الفارس بإطلالة عصرية على انستجرام

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:36 م
علا الفارس
علا الفارس
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آية التيجي
تألقت الإعلامية الأردنية علا الفارس في صورة جديدة نشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام،  وظهرت علا الفارس بإطلالة كلاسيكة عصرية، وهو ما دفع متابعيها إلى إبداء إعجابهم في تعليقاتهم.


وظهرت علا الفارس، مرتدية قميص باللون الأبيض بأكمام طويلة، وعليه بنطال طويل باللون الأسود، واختارت حزام من نفس لون بنطالها ، وحذاء باللون الأسود اللامع، وهو ما أبرز من اناقتها.

وتركت علا الفارس شعرها منسدلا على ظهرها بطريقة انسيابية وناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

ولم تتكلف علا الفارس في وضع الماكياج، حيث اكتفت بوضع اللون الكشميري كأحمر شفاه، والآي لاينر، والآي شادو باللون البني,

وأكملت علا الفارس إطلالتها ببعض الاكسسورات البسيطة، حيث اختارت قرطين ناعمين باللون الفضي، مع مع ساعة يد وخاتم بنفس اللون، واختارت عليه نظارة شمس باللون الأسود، ونظارة شمس كبيرة باللون الأسود

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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