أخبار الأهلي.. تأكد إصابة محمود متولي بالصليبي .. شوبير يحدد مكاسب وخسائر الأهلي أمام أسوان

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار الساعات الماضية، اليوم الثلاثاء مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في النادي : ..الأهلي، وجاءت كالآتي











نشر الإعلامى احمد شوبير تغريدة من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " يعلن فيها عن الحكم الاقرب لادارة مباراة القمة بين الاهلى والزمالك .













أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي أن الأشعة التي أجراها محمود متولي، لاعب الفريق الأول للكرة بالنادي، كشفت عن تعرضه لقطع جزئي في الرباط الصليبي، وسيتم عرضه على الدكتور أحمد عبدالعزيز رئيس اللجنة الطبية بالنادي لبدء خطوات علاجه.













كشف عادل عبد الرحمن، نجم النادي الأهلي السابق، عن الوجهة المقبلة لرمضان صبحي، لاعب هدرسفيلد الإنجليزي، والذي انتهت إعارته للقلعة الحمراء.







