في عيد ميلادها.. تعرف على العمر الحقيقي لـ رزان مغربي

بدأت مشوارها الفني عام 1989 وقدمت العديد من البرامج أبرزها لعبة الحياة وصوت الحياة ودنيا الموضة والو رزان ومساء الخير يا عرب.

عام 2002 طرحت أغنية "لعب وجد وحب" التي أعادت تجديدها وكانت إعلانا تجاريا لإحدى السيارات من إخراج شادي حنا.





أطلقت ألبومها الغنائي الأول "رزان" عام 2008 من إنتاج شركة بلاتينيوم ريكوردز، و صورت منه فيديو كليب "لو حب ده" إخراج سليم الترك و "أنت بقي" إخراج محمد بكير.





أصدرت أغنية منفردة في 2013 بعنوان "Breaking Me Down" مع الفنان المصري عمرو المليجي من إخراج كريم محمد .