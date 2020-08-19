AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في عيد ميلادها.. تعرف على العمر الحقيقي لـ رزان مغربي

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 06:02 ص
صدى البلد
Advertisements
شيرى نبيل
تحتفل اليوم الفنانة رزان مغربي بعيد ميلادها الـ 47 فهي من مواليد 19 أغسطس 1973.

 بدأت مشوارها الفني عام 1989 وقدمت العديد من البرامج أبرزها لعبة الحياة وصوت الحياة ودنيا الموضة والو رزان ومساء الخير يا عرب.

عام 2002 طرحت أغنية "لعب وجد وحب" التي أعادت تجديدها وكانت إعلانا تجاريا لإحدى السيارات من إخراج شادي حنا.

أطلقت ألبومها الغنائي الأول "رزان" عام 2008 من إنتاج شركة بلاتينيوم ريكوردز، وصورت منه فيديو كليب "لو حب ده" إخراج سليم الترك و "أنت بقي" إخراج محمد بكير.

أصدرت أغنية منفردة في 2013 بعنوان "Breaking Me Down" مع الفنان المصري عمرو المليجي من إخراج كريم محمد .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ هوت شورت جينز.. رزان مغربي تتألق بإطلالة جذابة

رزان مغربي تسترجع ذكرياتها مع شاكيرا..شاهد

بـ حذاء تايجر.. رزان مغربي تبهر متابعيها بإطلالة سوداء

شكرا على الطاقة العظيمة.. إنجي المقدم تشارك جمهورها بصورة من عيد ميلادها

برفقة أمينة خليل.. حسن الرداد يروج لفيلمه الجديد توأم روحي

عرض خاص لفيلم "توأم روحي"

ترشيحاتنا

في عيد ميلاد علا رشدي.. القصة الكاملة لزواجها من أحمد داوود

فتاه الشهامة بالدقهلية توضح تفاصيل قيام طفل بدهسها بالسيارة وتهديد والده لها بالقتل.. فيديو

بعد جدل صورها على السوشيال ميديا.. أمينة خليل ترد على انتقادات الجمهور

سبب صيام يوم عاشوراء في الجاهلية وعند اليهود وفي الإسلام

احذروا مشاركة صور أطفالكم.. أم تتفاجأ بـ رضيعتها في موقع للتحرش بالأطفال

ميدو: رمضان صبحي رد قيمة الإعلان الخاص براعي النادي الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جهود بنك الدم خلال أزمة كورونا.. مخرج فيلم طوق نجاة: آلاف المتبرعين استجابوا للحملة

تصرف بتهوّر.. زحليقة تقتل رجلًا داخل أكوابارك.. وإخراج جثته بعد 7 ساعات

رغم معاناته من عدة إعاقات.. مقتل ابن مصور بيكهام على يد أمه