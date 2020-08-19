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رياضة

الأهلي لم يتواصل معي.. عمار حمدي: التواجد مع المنتخب الأوليمبي هدفي

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 07:36 ص
عمار حمدي
عمار حمدي
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محمد رشاد
تحدّث عمار حمدي لاعب فريق النادي الأهلي، المُعار إلى صفوف طلائع الجيش، عن أزمة رحيل رمضان صبحي إلى بيراميدز، مشيرًا إلى أنه لم يتم التواصل مع مسؤولي القلعة الحمراء خلال الفترة الجارية.

وقال عمار حمدي في تصريحات تلفزيونية بفضائية "إم بي سي مصر" عبر برنامج "اللعيب": "رمضان صبحي لاعب كبير ومن أفضل اللاعبين في مصر وله كل التوفيق، وكنت أتمنى أن يبقى في الأهلي ولكن هذا قراره".

وأضاف عن اللاعب القادر على تعويض غياب رمضان صبحي: "يوجد محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات وجونيور أجايي وأحمد الشيخ، هناك أكثر من لاعب، والموسم المقبل سيأتي طاهر محمد طاهر".

وأردف: "الأهلي لا يقف على أي لاعب، وإن كان ذلك لحدث بعد اعتزال محمود الخطيب أو محمد أبو تريكة أو عماد متعب".

وأتم: "لا يوجد أي تواصل من جانب النادي الأهلي معي، وأنا أتدرب وأعمل كل ما علي؛ لكي أتواجد مع المنتخب الأوليمبي، وطموحي العودة إلى الأهلي".

واختتم: "لا أشترط على النادي المشاركة حال عودتي، ولكن إن كنت ملازمًا لدكة البدلاء، سأطلب الخروج للإعارة من أجل الحصول على فرصة الوجود مع المنتخب الأوليمبي".
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