خاص| مدرب أحمال هداية ملاك: الزواج لن يعيقها عن الميدالية الأوليمبية

أكد عمرو سعد مدرب أحمال هداية ملاك بطلة منتخب مصر في التايكوندو والمتأهلة إلى اولمبياد طوكيو 2021 أن زواج هداية خلال الفترة الحالية لن يؤثر عليها فى الاستعداد إلى طوكيو.





وأضاف سعد فى تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن هداية ملاك تتميز بعقليتها الفريدة من نوعها وأسلوبها الاحترافي و لديها ذكاء علي و لذلك لن تضحي بهدفها فى إحراز ميدالية أولمبية أخرى بعد تتويجها ببرونزية ريو 2016 من أجل الزواج او اي شئ آخر.





واوضح سعد ان عقلية هداية وزوجها عبد الرحمن فايد لاعب الكرة الشاطئية ستساعدها في السعي من أجل حلمها و سيكون زواجها دافع لها من أجل تحقيق ميدالية أوليمبية لمصر في اولمبياد طوكيو 2021.





وكشف سعد أن هداية ملاك كانت ملتزمة بالتدريبات الأونلاين حتى قبل زواجها بيومين وهذا اكبر دليل على عقليتها المحترفة وان الزواج لن يؤثر عليها فى مشوارها من أجل تحقيق حلمها بالتتويج بميدالية اولمبية أخرى.





وأشار سعد إلى ان لاعبي التايكوندو المتأهلين لطوكيو نالوا أشاد من المدير الفني المكسيكي أوسكار سالازار على الجانب البدني للفريق بعد رؤيتهم بمستوي عالي خلال التدريب الأونلاين.





وتابع سعد أن اتحاد التايكوندو لم يخطر اللاعبين باقامة اي معسكرات للمنتخب حتى و ان الجهاز الفني للمنتخب ينتظر اقامة بطولة الحافز الرياضي للتايكوندو ليقرر بعدها موعد معسكر المنتخب القادم من أجل الاستعداد إلى طوكيو بشكل أمثل.