استمرار تدفق جسر المساعدات المصرية الإغاثية والغذائية للشعب اللبنانى

استقبل مطار بيروت منذ قليل، طائرة عسكرية مصرية تحمل 38 طنا من المساعدات الإغاثية والغذائية، من بينها 5 أطنان دقيق.





وقال السفير ياسر علوى إنه استقبل صباح اليوم الأربعاء، الفوج السابع من الجسر الجوي المصري الاغاثي للبنان، حيث وصلت اليوم إلى مطار رفيق الحريري طائرتان محملتان ب٣٦ طناً من المساعدات للاشقاء اللبنانيين، منها ١٤ طناً من الادوية والمستلزمات الطبية، و١٧ طناً من الطحين اللازم للحفاظ على انتظام دورة انتاج الخبز، و٥ أطنان من المواد الإغاثية ومستلزمات الإعاشة الأخرى.

وكان فى استقبال الطائرة لدى وصولها السفير المصرى في لبنان الدكتور ياسر علوى والملحق العسكرى العميد أحمد شحادة والقنصل العام أحمد إمام وقنصل مصر ببيروت المستشار وائل السيسى والمستشار الإعلامى بالسفارة عبدالله زهدي.

وتعد هذه الطائرة العاشرة ضمن طائرات الجسر الجوى الذى أطلقته مصر فى أعقاب حادث مرفأ بيروت، وهناك ١١ جهة مصرية تقدم مساعدات للشعب اللبنانى فى إطار دعم الدولة المصرية له؛ تشمل مؤسسات رسمية ومجتمع مدنى .

من جانبه قال السفير ياسر علوى السفير المصرى لدى لبنان، إن مصر سبق وأرسلت 3 طائرات مساعدات إلى لبنان، من بينها طائرة كانت تنقل 21 طبيبا ومعهم معدات طبية والتجهيزات الطبية والمواد التي سيحتجونها، مشيرا إلى أن هذا الفريق الطبي يتمركز في جامعة بيروت العربية التي أنشأتها مصر في لبنان منذ 60 عاما.

وأوضح السفير المصرى لدى لبنان، أن الجسر الجوى المصرى للبنان مستمر في تقديم المساعدات حتى 26 أغسطس الجارى، لافتا إلى أن هناك 250 ألف وحدة سكنية أصيبت من انفجار مرفأ بيروت بدرجات متفاوتة، موضحا أن مصر مستعدة للمساهمة في إعادة إعمار الموانئ الرئيسية في لبنان.



