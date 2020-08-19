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ثقافة

تجربة مشروع الفن في الفصل الدراسي.. ندوة اليوم بالأعلى للثقافة

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 10:43 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
تنظم لجنة الموسيقى والبالية التابعة للمجلس الأعلى للثقافة٬ في السادسة من مساء اليوم الأربعاء٬ أمسية ثقافية بعنوان "إضاءة على تجربة مشروع الفن في الفصل الدراسي"، والذي تم تنفيذه تحت إشراف مكتبة الإسكندرية وتحت رعاية الاتحاد الأوروبي.

وتأتي الأمسية ضمن سلسلة من الفعاليات تنظمها لجنة الموسيقى والأوبرا والبالية بالمجلس برئاسة الدكتورة رشا طموم مقررة اللجنة؛ حول الموسيقى والفنون الحركية في استراتيجية تطوير التعليم المصري الأساسي؛ وتتضمن إضاءة على التجارب الناجحة في تعليم الفنون الموسيقية والحركية في المدارس. 

وتعقد الندوة بقاعة المجلس الأعلى للثقافة؛ بمشاركة كلًا من: الفنان هشام جبر مدير مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية سابقًا، وطارق سعيد المدير الفني للمشروع، والدكتور محمد عادل مصطفى المسئول عن النشاط الموسيقي في المشروع، وتدير الأمسية: الدكتورة رشا طموم مقرر لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه.

مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 25% من القوة الاستيعابية. 
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لجنة الموسيقى والبالية تناقش الفن في الفصل الدراسي بالأعلى للثقافة.. الأربعاء

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