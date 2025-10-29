عرضوا حياتهم للخطر .. القبض على المشاركين فى حفل زفاف بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائدى سيارتين "مينى باص ، نص نقل" بآداء حركات إستعراضية والسماح لعدد من الأشخاص بإعتلاء سطح السيارة المينى باص معرضين حياتهم والمواطنين للخطر بالقليوبية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارتين الظاهرتين بمقطع الفيديو وقائديهما ومستقليهما (7 أشخاص - مقيمين بنطاق محافظتى القاهرة والقليوبية).

وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه حال مشاركتهم بحفل زفاف.

تم التحفظ على السيارتين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديهما ومستقليهما.