استعرضا بدرجاتهما النارية .. القبض على شخصين ببنى سويف

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصين بقيادة دراجتين ناريتين بسرعة عالية وآداء حركات إستعراضية بأحد الطرق بالفيوم مُعرضين حياتهما والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجتين الناريتين "إحداهما بدون لوحات معدنية" الظاهرتين بمقطع الفيديو ، وقائديهما (مقيمان بدائرة مركز شرطة سمسطا ببنى سويف "لا يحملان رخصة قيادة") ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بقصد اللهو.

تم التحفظ على الدراجتين الناريتين وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديهما.