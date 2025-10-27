استعرضا بدرجاتهما النارية .. القبض على شخصين ببنى سويف

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرا الكهرباء وقطاع الأعمال يبحثان التوسع فى استخدامات الطاقات المتجددة فى الصناعات كثيفة الاستهلاك
الأردن وقطر تحثان على الالتزام بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة
الأزهر للفتوى: التربية بالمعايشة وتعهد الطفل بالتوجيهات من حقوقه في الإسلام
عبدالغفار يشارك في الجلسة الافتتاحية لملتقى الصحة العالمي بالرياض
شيخ الأزهر: لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
العاهل الأردني: نحن ومصر على استعداد لتدريب قوات الأمن الفلسطينية بأعداد كبيرة
جدل برلماني حول مشروع الروشتة الطبية الرقمية.. نائبة: ستحدد جهات صرف الأدوية للمريض.. ونائب: من الصعب تعميمه
بعد مبادرة البنك المركزي.. خطوات فتح حساب بنكي للمصريين بالخارج
رئيس الوزراء يتابع الملفات المشتركة بين "التنمية المحلية" و"المالية"
شيخ الأزهر: لا سلام فى الشرق الأوسط بدون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
تفاصيل جديدة في سرقة متحف اللوفر بعد القبض على اللصين بمطار شارل ديجول
اشتروا أراضي وعقارات.. القبض على 4 تجار مخدرات غسلوا 70 مليون جنيه
حوادث

مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصين بقيادة دراجتين ناريتين بسرعة عالية وآداء حركات إستعراضية بأحد الطرق بالفيوم مُعرضين حياتهما والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجتين الناريتين "إحداهما بدون لوحات معدنية" الظاهرتين بمقطع الفيديو ، وقائديهما (مقيمان بدائرة مركز شرطة سمسطا ببنى سويف "لا يحملان رخصة قيادة") ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بقصد اللهو.

تم التحفظ على الدراجتين الناريتين وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديهما.

الأجهزة الأمنية مواقع التواصل الإجتماعى حركات إستعراضية

