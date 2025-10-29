قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المتحف المصري الكبير.. مصر تعيد رسم خريطة السياحة العالمية
سعر الدولار في مصر بختام تعاملات اليوم الأربعاء
إحالة البلوجر محمد خالد "مداهم" في اتهامه ببث محتوى خادش للحياء العام
الحكومة السودانية تدعو إلى تصنيف ميليشيا الدعم السريع كمنظمة إرهابية
الفاو تكشف لـ"صدى البلد" حقيقة تفشي المجاعة في الفاشر ودارفور بالسودان
إيران تدعو إلى محاسبة ترامب على تصريحاته ضدها
البابا لاوُن الرابع عشر: السلام وحده مقدس والحرب جريمة ضد الله والإنسان
أحمد السيد: زيزو أفضل من تريزيجيه.. وجراديشار ليس على مستوى الأهلي
استقبال بارد من ترامب لرئيس وزراء كندا .. فما السبب؟
صلاح بديلا .. تشكيل ليفربول المتوقع ضد كريستال بالاس في كأس كاراباو
حبس ميدو شهرا وتغريمه 20 ألف جنيه وتعويض 10 آلاف بتهمة السب والقذف
التعليم تعلن موعد ومكان مقابلات المتقدمين بطلبات الإعارة للدول الناطقة بغير العربية
الصحة: انخفاض شهري يتجاوز 12 ألف مولود في يناير وفبراير 2025

الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان إنجازات تنفيذ التوصية الأولى من النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (2024)، قبيل انطلاق “PHDC’25”، مع استمرار نشر تقارير إنجازات  الـ 11 توصية التي أعدتها اللجنة العليا بقرار رقم 17 لسنة 2025.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي، نجاح تطبيق الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2024-2025) بنسبة إنجاز 104%، مستهدفة خفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.1 بحلول 2030.

وشملت الإنجازات تفعيل الخطة العاجلة في 74 منطقة حمراء، مما أدى إلى:

•انخفاض معدل الإنجاب الكلي من 2.54 (2023) إلى 2.41 (2024).

•تراجع المواليد من 2.040 مليون إلى 1.968 مليون (أقل من مليونين لأول مرة منذ 2007).

انخفاض معدل المواليد العام من 19.5 إلى 18.5 لكل ألف.

كما انخفضت العمليات القيصرية إلى 62%، وزاد عدد غرف المشورة الأسرية إلى 4250، مع تغطية 100% في مراكز ما قبل الزواج وربط إلكتروني إلزامي.

وارتفعت الرضاعة الطبيعية إلى 73%، وانخفض الحمل غير المخطط من 20% إلى 7.5%، ودخول الحضانات من 20% إلى 14.5%. كما أمن 82% من السيدات بمباعدة 3-5 سنوات (مقابل 55% عام 2021)، و66% يرون طفلين كعدد مثالي.

وأظهر الإصدار السابع للمؤشرات السكانية انخفاض المناطق الحمراء من 74 إلى 41، وارتفاع الخضراء إلى 24.

وفي يناير وفبراير 2025، انخفض المواليد بأكثر من 12,500 شهريًا (ضعف الانخفاض السابق)، مع ارتفاع زيارات المنتفعات 10%، والجدد 20%، والحاصلات على وسائل 13%.

وسُد 78% من عجز الأطباء، وطبقت وسائل تنظيم الأسرة فور الولادة بنسبة 69.5%، مع استخدام الوسائل طويلة المدى 69.8%.

وتم ربط الخدمات الصحية بالتمكين الاقتصادي عبر لجنة مشتركة، وتدريب 1200 رائدة ريفية، والتعاون مع الأوقاف والأزهر والكنيسة، وارتفع رضا المستفيدين عن المشورة إلى 89%، وسهولة الوصول 90%.

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

ارشيفية

الغوريلا تفسد حفل خطوبة وتتسبب في طعن شقيق العريس وآخرين بالجيزة

وزيرة التنمية المحلية

بالأسماء.. تعيين ونقل 164 قيادة محلية بينهم 5 سكرتيري عموم و10 سكرتير مساعد و134 رئيس مركز ومدينة وحي وإنهاء خدمة لـ 15 قيادة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر.. وهذه قيمة الجنيه

المتحف المصري الكبير

قرار حكومي يوضح: هل ستكون إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير مناسبة سنوية ثابتة؟

الدكتور أحمد نعينع

نقيب القراء: الشيخ أحمد نعينع أخطأ مرتين في تلاوته الأخيرة في مسجد المرسى أبو العباس

الذهب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29-10-2025

الذهب

تراجع 120 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في آخر تحديث

غزة

الاحتلال يواصل غاراته على القطاع.. والموت يحاصر سكان غزة

غزة

الغارات الإسرائيلية على غزة تواصلت منذ مساء الثلاثاء وحتى ساعات صباح اليوم الأربعاء

غزة

رئيس الوزراء البريطاني: حجم الدمار في غزة غير معقول والأولوية لإدخال المساعدات

إلهام عبد البديع أحدث المنضمين لـ السرايا الصفرا.. خاص

إلهام عبد البديع
إلهام عبد البديع
إلهام عبد البديع

8 فوائد للقرنفل للعناية بشعرك.. من النمو السريع حتى اللمعان الطبيعي

8 فوائد مذهلة للقرنفل في العناية بالشعر
8 فوائد مذهلة للقرنفل في العناية بالشعر
8 فوائد مذهلة للقرنفل في العناية بالشعر

طاجن البطاطا بالمكسرات.. حلوى شتوية تجمع بين الدفء والمذاق الملوكي

طريقة طاجن البطاطا بالمكسرات
طريقة طاجن البطاطا بالمكسرات
طريقة طاجن البطاطا بالمكسرات

تويوتا كورولا كونسبت .. عودة الأسطورة الأكثر مبيعًا بثوب جديد

كورولا كونسبت
كورولا كونسبت
كورولا كونسبت

المتهم الثاني في قضية اللبيني

النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال

الحاجة نبيلة هات ايديك ياولا

من الغناء الشعبي للدراما.. الحاجة نبيلة تحقق حلم الحج بعد أغنية “هات إيديك يا ولا”

عيد ميلاد اليسا

إليسا تفاجئ جمهورها بـ"ابنتها" السرية وتغازل كريم فهمي في احتفال عيد ميلادها

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

