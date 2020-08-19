لسه مخلصناش.. أستاذ أوبئة يمنع الأطفال من النزول في تلك الحالة

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن الدولة بحاجة لتفعيل الغرامات والعقوبات على عدم الالتزام بالإجراءات، والمواطن عليه مسئولية الالتزام بالإجراءات حتى لو لم يتم فرض غرامات عليه ويجب تفعيل تلك القرارات لذلك يجب التشديد على اتباع الاجراءات الاحترازية والوقائية، منوها: "الفيروس لسه مخلصش".





وتابع إسلام عنان، خلال مداخلة هاتفية على قناة "اكسترا نيوز"، أننا "محتاجين ننتهي من الموجة الأولى قبل بدا العام الدراسي الجديد، ففي الولايات المتحدة الأمريكية ارتفعت نسبة الإصابات بين الطلاب عند افتتاح المدارس"، موضحًا أن 50% من الأطفال يصابوا بالفيروس دون أعراض، ونسبة إصابة الفئة العمرية من 18 عاما فأقل ارتفعت لـ 7% مقابل 2%، ونسبة الأطفال الذين بحاجة لدخول المستشفيات لم تزيد عن 1%، ولكنهم يظلوا مصدر لنقل العدوى.





وأوضح أن أرقام التعافي من كورونا ارتفعت، ولكن مازال هناك أرقام كبيرة لم تتماثل للشفاء، وهذا يؤكد أن فيروس كورونا مازال موجود، مشيرًا إلى أن الوضع الوبائي جيد، وقد تنتهي الموجة الأولى خلال شهر سبتمبر، ولكن لا بد من الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات للحد من انتشار الفيروس.





وأكد أن الأطفال الذي لديهم مشكلة في التنفس او ما شبه ذلك أو أحد من أفراد أسرته لديه مثل تلك المشكلة الصحية فهم الذين لم ينزلوا للدراسة لانه يمثل خطورة عليهم.



