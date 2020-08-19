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بملابس غير تقليدية .. ميريهان حسين تتألق فى الساحل الشمالي

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 01:22 م
ميريهان حسين
ميريهان حسين
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هاجر هانئ
شاركت الفنانة ميريهان حسين متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات، بصورا جديدة من احدث جلسة تصوير خضعت لها خلال استمتاعها بالإجازة الصيفية فى الساحل الشمالي.


تألقت ميريهان حسين فى الصور بإطلالة غير تقليدية، حيث ارتدت بلوزة اتسمت بصيحة الأوف شولدر التي تتصدر احدث صيحات الموضة وتميزت بنقوشات الورد المبهجة، و نسقت معها بنطلون فضفاض باللون الأسود.

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وظهرت ميريهان حسين حافية القدمين لكنها خطفت الأنظار برسومات التاتو على قدميها، و تزينت بأقراط كبيرة باللون اللبني مما منحها إطلالة جذابة و أنيقة.

وبدت ميريهان حسين فى الصور بتسريحة "الكحكة" البسيطة وغير المبالغ فيها، فيما وضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة التي كشفت عن جمالها.
 
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