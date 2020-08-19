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رياضة

إصابات وغيابات..أحمد حسن يكشف صعوبات تواجه الأهلي قبل القمة

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 01:22 م
الأهلي
الأهلي
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إسراء أشرف
أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن الأهلي يمر بظروف صعبة للغاية قبل لقاء الزمالك، في ظل الإصابات والغيابات العديدة، ولكن المباراة لها حسابات خاصة ولا يمكن التكهن بنتيجتها مطلقا.

وقال عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر: " الزمالك يضم وفرة من اللاعبين في كل المراكز، هناك حلول كثيرة أمام باتريس كارتيرون، في كل المراكز".

وأضاف:" احيي كارتيرون على الدفع باللاعبين الناشئين، خاصة أن مسابقة الدوري ستكون فرصة لديه من أجل اكتشاف لاعبين جدد، وظهر عدد من الناشئين بلاعبين مميزين".

وواصل:" لقاء الأهلي والزمالك صعب كالعادة، ولكن الزمالك مكتمل الصفوف في كل المراكز، وليس لديه غيابات مؤثرة عكس الأهلي الذي يعاني من إصابات عديدة وغيابات في كل المراكز داخل الملعب".
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