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أخبار العالم

قرقاش: رفيق الحريري علامة في تاريخ لبنان.. ويجب أن تأخذ العدالة مجراها بحق القتلة

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 01:45 م
وزير الدولة الإماراتي
وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش
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أحمد محرم
نشر وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، علّق فيها على قرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري

وكتب قرقاش في تغريدته "رفيق الحريري رحمه الله كان علامة بارزة في تاريخ لبنان الحديث. عرفته شخصيًا ورأيت بصماته على بلاده، فهو بحق رجل دولة استنهض لبنان كما يحب أن يكون ونفض عنه آثار حروب مدمرة. واليوم بعد أن حكمت المحكمة الدولية بحكمها ندعو أن تأخذ العدالة مجراها بحق القتلة". 


وأصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أمس الثلاثاء، حكمها في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في تفجير ضخم بسيارة مفخخة هزّ بيروت في 14 فبراير 2005.

وبعد 15 عامًا، أدانت المحكمة الخاصة بلبنان عضو حزب الله سليم عياش في اغتيال رفيق الحريري، لافتة إلى أنه يصعب إثبات ترؤس مصطفى بدرالدين لخلية اغتيال الحريري.

وأضافت المحكمة الخاصة بلبنان، أن عنيسي وصبرا شاركا بعملية التضليل بعد وقوع جريمة اغتيال الحريري.

ولفتت المحكمة إلى عدم كفاية الأدلة ضد ثلاثة متهمين في قضية اغتيال الحريري، فبرأت ثلاثة وأدانت واحدًا.

وفور صدور الحكم، أكد رئيس الحكومة اللبناني السابق سعد الحريري، أنه يريد القصاص العادل من قتلة أبيه، مضيفا أن العدالة بحق قتلة والده رفيق الحريري سيتم تنفيذها.

وتابع "زمن ارتكاب الجرائم السياسية دون ثمن انتهى"، مؤكدا أنه لن يقبل بجعل لبنان مرتعًا للقتلة والإفلات من العقاب، مشيرًا إلى الأمر بقوله "واضح أن شبكة المنفذين من حزب الله".

وقال سعد الحريري: "لن نستكين حتى تنفيذ القصاص بقتلة الحريري (الأب)"، مؤكدا: "حزب الله بات مطالبًا بالتضحية لأن شبكة المنفذين من صفوفه".
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