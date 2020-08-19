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مرأة

بمكياج جذاب.. أيتن عامر تتألق في أحدث ظهور لها

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 03:30 م
أيتن عامر
أيتن عامر
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة ايتن عامر، على مشاركة متابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورة جديدة لها خلال استمتاعها بالإجازة الصيفية.

لفتت أيتن عامر الأنظار بإطلالة على موضة، حيث ارتدت فستان أنيق تميز بصيحة الأوف شولدر التي تتصدر أحدث صيحات موضة 2020، واتسم التصميم بأنه جمع بين الألوان المبهجة المتناسقة مع الأجواء الصيفية.

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وتزينت أيتن عامر بأقراط صغيرة جمعت بين الذهبي و الأخضر مما منحها إطلالة أنيقة، وقد نالت صورتها إعجاب متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي.

تألقت أيتن عامر بمكياج جذاب و مميز ارتكز على الألوان الترابية الهادئة التي كشفت عن جمال ملامحها، واعتمدت على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها.


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