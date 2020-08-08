بـ شعر مجعد.. أيتن عامر تبرز جمال أنوثتها بصورة أبيض وأسود





وعلقت على الصورة قائلة ""عندما تصوّر أشخاصًا بالألوان ، فإنك تصوّر ملابسهم. لكن عندما تصوّر أشخاصًا بالأبيض والأسود ، فإنك تصوّر أرواحهم!.





وتألقت أيتن عامر بإطلالة أنثوية تبرز جمالها، فارتدت فستانًا كت.





وتركت خصلات شعرها الأسوج المجعد بطريقة تخطف الأنظار.





وارتدت الاكسسوارات البسيطة في اليد والأذن، مع وضع المكياج الذي يبرز ملامحها متعمد على أحمر الشفاه والكحل ورسم الحواجب.





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