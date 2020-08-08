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مرأة

بـ شعر مجعد.. أيتن عامر تبرز جمال أنوثتها بصورة أبيض وأسود

السبت 08/أغسطس/2020 - 10:43 م
ايتن عامر
ايتن عامر
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حياة عبد العزيز
نشرت الفنانة أيتن عامر صورة جديدة لها بالأبيض والأسود عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت على الصورة قائلة ""عندما تصوّر أشخاصًا بالألوان ، فإنك تصوّر ملابسهم. لكن عندما تصوّر أشخاصًا بالأبيض والأسود ، فإنك تصوّر أرواحهم!.

وتألقت أيتن عامر بإطلالة أنثوية تبرز جمالها، فارتدت فستانًا كت.

وتركت خصلات شعرها الأسوج المجعد بطريقة تخطف الأنظار.

وارتدت الاكسسوارات البسيطة في اليد والأذن، مع وضع المكياج الذي يبرز ملامحها متعمد على أحمر الشفاه والكحل ورسم الحواجب.

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