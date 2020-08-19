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تعليم

جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية عن تصميم إنتاج المقررات الإلكترونية

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 04:37 م
صدى البلد
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كريم ناصر

 قام مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان و الدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بتقديم برنامج عن أساسيات تصميم وانتاج المقررات الإلكترونية MOOCs design and production basics

بالتعاون مع مركز الحساب العلمى بقيادة  الدكتور أيمن خليفة مدير المركز والذى يقوم بترشيح المدرب المتخصص للتدريب فى هذا البرنامج وسيتم تكرار هذا البرنامج ثلاث مرات خلال شهر اغسطس وذلك لمساعدة اكبر عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة فى تحويل المقررات الخاصة بهم إلى مقررات الكترونية.


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وتضمن البرنامج مناقشة مجموعة من الموضوعات والمحاور وهي جمع احتياجات المتدربين وتحليل خبراتهم والإنطلاق من الخبرات المشتركة، تلبية لمتطلبات ومعايير التعليم الهجين في المرحلة القادمة، وطرح مسارات انتاج المقررات الإلكترونية وأفضلية بعضها في المرحلة القادمة، ودراسة واقع المساقات التعليمية المفتوحة MOOCs.

 بالاضافة الى التعرف على مراحل انتاج المقررات الإلكترونية، تصميم خطه التعلم الهجين بين المقابلات وجها لوجه والأنشطة الإلكترونية (تطبيق عملي)، توظيف قوالب التصميم الجاهزة، والتعرف على أسس التصميم التعليمي والأخطاء الشائعة في تصميم المقررات والمواد التعليمية، ومعايير إنتاج وتحرير الفيديو والصوت الرقمى، انتاج وتقويم الفيديو التعليمي (تطبيق عملي)، الطرق المختلفة لنشر المقررات الإلكترونية وتفعيل الأنشطة الهجين.

وخلال البرنامج التدريبى تم تسجيل جميع المدربين علي أحد منصات التعلم الإلكتروني والتفاعل من خلالها ورفع التكليفات كنوع من التأهيل للتعامل مع منصات مشابهة بهدف الحفاظ علي وسيلة للتواصل المستمر للإمداد بالمصادر العلمية والعملية وما يستجد من قرارات، بالإضافة إلي الإجابة علي تساؤلات السادة أعضاء هيئة التدريس فيما يخص مواجهة المرحلة القادمة.           


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