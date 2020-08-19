حزب الشعب الجمهورى يحصد 5 مقاعد فردى بانتخابات الشيوخ.. تعرف على الأسماء

ينشر "صدى البلد"، اسماء الفائزين من حزب الشعب الجمهوري على النظام الفردى بعد إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ.





هم 5 اسماء على النظام الفردى وهم، فؤاد سعد القاضي في دائرة مصر الجديدة، وأبو سريع عفيفي في دائرة بنها بمحافظة القليوبية، وأسامة فيهم إبراهيم منصور في دائرة قويسنا، وأحمد محمد أحمد الشعراوي في الغربية، ومحمد سعيد حسب النبي طه في الغردقة.





وكان قد أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2020، على النظام الفردي والقائمة.





وقال المستشار لاشين إبراهيم، خلال مؤتمر إعلان نتائج انتخابات مجلس الشيوخ 2020، إنه أصدر القرار رقم 50 لسنة 2020 باعتماد نتيجة الانتخابات، وكانت نتيجة التصويت فى كل محافظات الجمهورية بنسبة 84.58% وعدد الأصوات الباطلة مليون و381 ألفا بنسبة 15.42%.



