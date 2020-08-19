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برلمان

حزب الشعب الجمهورى يحصد 5 مقاعد فردى بانتخابات الشيوخ.. تعرف على الأسماء

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 04:54 م
حزب الشعب الجمهوري
حزب الشعب الجمهوري
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حسن رضوان
ينشر "صدى البلد"، اسماء الفائزين من حزب الشعب الجمهوري على النظام الفردى بعد إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ.

هم 5 اسماء على النظام الفردى وهم،  فؤاد سعد القاضي في دائرة مصر الجديدة، وأبو سريع عفيفي في دائرة بنها بمحافظة القليوبية، وأسامة فيهم إبراهيم منصور في دائرة قويسنا، وأحمد محمد أحمد الشعراوي في الغربية، ومحمد سعيد حسب النبي طه في الغردقة.

وكان قد أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2020، على النظام الفردي والقائمة.

وقال المستشار لاشين إبراهيم، خلال مؤتمر إعلان نتائج انتخابات مجلس الشيوخ 2020، إنه أصدر القرار رقم 50 لسنة 2020 باعتماد نتيجة الانتخابات، وكانت نتيجة التصويت فى كل محافظات الجمهورية بنسبة 84.58% وعدد الأصوات الباطلة مليون و381 ألفا بنسبة 15.42%.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الدولة المصرية حرصت على مشاركة المصريين جميعهم بالداخل في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك من خلال 14 ألف لجنة فرعية، و27 لجنة عامة، وذلك حرصا على تطبيق قواعد السلامة العامة، والإجراءات الوقائية.
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