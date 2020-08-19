10 مرشحين بجولة الإعادة لانتخابات الشيوخ في محافظة سوهاج

ويتنافس في الانتخابات 5 مرشحين عن حزب مستقبل وطن، ومرشحان عن حزب حماة الوطن، ومرشح عن حزب الاتحاد، ومرشحان من المستقلين.









وبحسب الإعلان الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات فإنه يدخل الإعادة :

1. مجدي احمد محمد خراجة – حزب مستقبل وطن

2. محمود عبد ارحيم أبو سديرة – حزب مستقبل وطن

3. عبد الحكيم حساني العش – حزب مستقبل وطن

4. أحمد فوزي محمود – حزب مستقبل وطن

5. مصطفي قدري الشريف – حزب مستقبل وطن

6. هشام محمد هاشم – حزب حماة الوطن

7. إسماعيل فاروق ابوكريشة – حزب حماة الوطن

8. مصطفي محمد مصطفي - مستقل

9. عمر عثمان ابوزيد – حزب الاتحاد

10. محمود سيد بخيت - مستقل









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