10 مرشحين بجولة الإعادة لانتخابات الشيوخ في محافظة سوهاج

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج الجولة الأولي في انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة سوهاج، ودخل 10 مرشحين بحسب الإعلان الرسمي جولة الإعادة، يتنافسون علي 5 مقاعد تم تخصيصها للمحافظة.
ويتنافس في الانتخابات 5 مرشحين عن حزب مستقبل وطن، ومرشحان عن حزب حماة الوطن، ومرشح عن حزب الاتحاد، ومرشحان من المستقلين.
وبحسب الإعلان الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات فإنه يدخل الإعادة :
1. مجدي احمد محمد خراجة – حزب مستقبل وطن
2. محمود عبد ارحيم أبو سديرة – حزب مستقبل وطن
3. عبد الحكيم حساني العش – حزب مستقبل وطن
4. أحمد فوزي محمود – حزب مستقبل وطن
5. مصطفي قدري الشريف – حزب مستقبل وطن
6. هشام محمد هاشم – حزب حماة الوطن
7. إسماعيل فاروق ابوكريشة – حزب حماة الوطن
8. مصطفي محمد مصطفي - مستقل
9. عمر عثمان ابوزيد – حزب الاتحاد
10. محمود سيد بخيت - مستقل
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