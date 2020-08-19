AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

10 مرشحين بجولة الإعادة لانتخابات الشيوخ في محافظة سوهاج

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 06:13 م
الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
Advertisements
خالد رياض
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج الجولة الأولي في انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة سوهاج، ودخل 10 مرشحين بحسب الإعلان الرسمي جولة الإعادة، يتنافسون علي 5 مقاعد تم تخصيصها للمحافظة.


ويتنافس في الانتخابات 5 مرشحين عن حزب مستقبل وطن، ومرشحان عن حزب حماة الوطن، ومرشح عن حزب الاتحاد، ومرشحان من المستقلين.



وبحسب الإعلان الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات فإنه يدخل الإعادة :

1. مجدي احمد محمد خراجة – حزب مستقبل وطن

2. محمود عبد ارحيم أبو سديرة – حزب مستقبل وطن

3. عبد الحكيم حساني العش – حزب مستقبل وطن

4. أحمد فوزي محمود – حزب مستقبل وطن

5. مصطفي قدري الشريف – حزب مستقبل وطن

6. هشام محمد هاشم – حزب حماة الوطن

7. إسماعيل فاروق ابوكريشة – حزب حماة الوطن

8. مصطفي محمد مصطفي - مستقل

9. عمر عثمان ابوزيد – حزب الاتحاد

10. محمود سيد بخيت - مستقل



اقرأ أيضا :

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: انتخابات مجلس الشيوخ شهدت تعاونا بين الجهات المعنية بالدولة

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

4 مقاعد | المصري الديمقراطي يعلن أسماء مرشحيه بانتخابات الشيوخ

تنسيقية الأحزاب تعلن الدفع بـ 5 مرشحين بانتخابات مجلس الشيوخ

تفاصيل الساعات الأخيرة للتحالف الانتخابي لمجلس الشيوخ.. مستقبل وطن يدفع بحسام الخولي والعامري فاروق ومنظور.. والتنسيقية ترشح 5 من أعضائها

تطورات انتخابات مجلس الشيوخ.. قائمة من أجل مصر تتقدم بأوراق مرشحيها بـ الصعيد والقاهرة والدلتا.. واستكمال بقية القوائم السبت

مستقبل وطن يجتمع بمرشحي الحزب على المقاعد الفردية وقائمة دعم مصر بسوهاج.. صور وفيديو

وزير التعليم السابق يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ بالمنصورة

ترشيحاتنا

أحدث ابتكارات اليابان: دورات مياه شفافة في حدائق عامة.. والهدف منها مفاجأة

شوبير: رمضان صبحي اتصل بالخطيب ومردش عليه.. قلت له وانت مالك بطاهر والشحات؟.. الأهلي يواجه الزمالك في القمة دون نجميه

شكوك حول التحاق نجم الزمالك بمباراة القمة

بعد تصريحاته المثيرة عن التطبيع مع إسرائيل.. قرار حاسم ضد المتحدث باسم الخارجية السودانية

بالأسماء.. الإعادة على 26 مقعدا بـ 14 محافظة في انتخابات الشيوخ

٨٩ ألف دولار.. الزمالك يحصل على حكم حق رعاية عمر جابر من بيراميدز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار رينو 2020 في مصر

ملفتة ومبهجة ... 10 صور لـ فساتين علا رشدي فى عيد ميلادها

جوجل يحتفل بذكرى ميلاده.. 8 معلومات عن عالم الكيمياء يوليوس ماير