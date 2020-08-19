نقيب المحامين يهنئ الأمتين العربية والإسلامية بحلول السنة الهجرية الجديدة

هنأ نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، رجائي عطية، الأمتين العربية والإسلامية بحلول السنة الهجرية الجديدة.





من جانب آخر بعث الأمين العام لاتحاد المحامين العرب ناصر الكريوين، خطابا لتهنئة رئيس الاتحاد ونقيب المحامين المصريين رجائي عطية، بحلول السنة الهجرية الجديدة.





وقال فى برقية التهنئة يطيب لنا أن نبعث إليكم أطيب التهاني، وصادق الأمنيات بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1442، والذي نستذكر فيه تاريخا حافلًا بالصور الناصعة لعظمة ديننا الإسلامي الحنيف، وما صحبه من تضحيات جسام في سبيل نشر الدعوة الإسلامية، وبسط تعاليم ديننا الحنيف على ربوع العالم أجمع.





وتابع ونسأل المولى سبحانه، بهذه المناسبة المباركة الطيبة، أن يعلي من قدر أمتنا، وأن تحقق نهضتها الشاملة في كافة المجالات، وأن يعم الأمن والرخاء والاستقرار ربوع عالمنا، وأن يرفع عن العباد والبلاد هذا الوباء المستجد الكوفيد 19، إنه -سبحانه- رب ذلك والقادر عليه.

