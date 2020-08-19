سعر الرغيف 5 قروش ولا مساس به.. التموين: تخفيض وزن الخبز يضمن الجودة

قال أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين، إن الهدف الأساسي من تخفيض وزن رغيف الخبز هو الحفاظ على الجودة والمواصفات والابقاء على صحة المواطن 5 أرغفة في اليوم والحفاظ على سعره 5 قروش .





رصدنا على أرض الواقع أن بعض المخابز كانت تنتج رغيف الخبز ناقص 10 و 20 جراما". وأضاف أحمد كمال في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :"أرض





وتابع أحمد كمال:" تثبيت وزن رغيف الخبز لـ 90 جراما من اجل الحفاظ على الدعم المقدم لأصحاب المخابز في ظل التكلفة الجديدة " مضيفا:" عقدنا اجتماعات كثيرة مع شعب المخابز وقررنا تثبيت الوزن عند 90 جراما ورفعنا التكلفة من 213 جنيها لـ 265 جنيها في الشوال الواحد وزيادة عدد الأرغفة المنتجة في الشوال الواحد من 1250 لـ 1450 رغيفا".

وأكمل أحمد كمال:" اي نقص في وزن الرغيف سيتم مضاعفة الغرامة على صاحب المخبز وتنفيذ القانون عليه وغلق المخبز".





ولفت احمد كمال:" تخفيض وزن رغيف الخبز يضمن الحفاظ على جودة رغيف الخبز مع الحفاظ على سعر الرغيف 5 قروش وهو من الثوابت ولا يمكن المساس بها".



