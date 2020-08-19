بسبب سوق النفط.. ولي العهد السعودي يجري اتصالا برئيس وزراء العراق

أجرى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، اتصالا هاتفيا، اليوم الأربعاء، برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.









وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، جرى خلال الاتصال، بحث الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسواق البترول العالمية وإعادة التوازن إليها.









وأضافت أن الجانبين أكدا أهمية التزام جميع الدول الأعضاء في اتفاق "أوبك بلس" بتنفيذ الاتفاق وآلية التعويض المتفق عليها. كما تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها وتنميتها.









وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، قال إن الطلب العالمي على النفط سيعود إلى مستويات ما قبل الجائحة في الربع الرابع من 2020، مع حثه أعضاء منظمة أوبك وحلفاءها على تعزيز الامتثال لتخفيضات إنتاج النفط التي تهدف إلى دعم الأسعار. بحسب "رويترز".









وتأتي هذه التصريحات بينما بدأ يوم الأربعاء اجتماع لمنتجي نفط من أوبك وحلفاء من بينهم روسيا، فيما يُعرف باسم مجموعة أوبك+، لمراجعة مستويات الالتزام بخفض الإنتاج.