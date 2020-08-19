أمين عام هيئة كبار العلماء: الداعية بلا فقه كأنه بلا روح

أكد الدكتور محمد الضوينى أمين عام هيئة كبار العلماء - رئيس اكاديمية الأزهر للتدريب ، على أن الداعية لابد أن يتم تزويده بمنهجية البحث فى أصول الفقه الإسلامى، فالداعية بلا فقه كأنه داعية بلاروح .





وأضاف خلال محاضرته للأئمة التايلاندين عن "منهج البحث فى الفقه الإسلامى" خلال دورتهم التدريبية عبر تقنية الفيديو كونفرانس التى تعقدها المنظمة العالمية لخريجى الأزهر خلال الشهر الجارى، ان هنام اسس التى ينبغى أن يراعيها الداعى خلال رحلة بحثه وتعمقه ودراسته فى كل مذهب من المذاهب، وضرورة إلمامه بخريطة الكتب المعتمدة والمتون والشروح لهذا المذهب، والتعرف على سيرة أهم محققى تلك المذاهب، وبيان مسألة المصطلحات المتعلقة بالعلماء والمشايخ والاقوال والكتب، والراجح فى كل مذهب.



