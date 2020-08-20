تراجع معدلات السيولة في البورصة خلال تعاملات الأسبوع

أشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى انخفاض قيم التداول خلال الأسبوع الحالي لتبلغ 1ر7 مليار جنيه من خلال تداول 326ر2 مليار ورقة منفذة على 183 ألف عملية.





يأتي ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 5ر12 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 523ر2 مليار ورقة منفذة على 223 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.





وأوضح أن الأسهم استحوذت على 1ر85 % من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة فيما استحوذت السندات على نحو 90ر14% خلال أسبوع.





وأكد التقرير أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 9ر80% من إجمالي تعاملات السوق ،بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على 7ر13% والعرب على 4ر5% وذلك بعد استبعاد الصفقات.





ونوه التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة 3ر44 مليون جنيه، بينما سجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 6ر31 مليون جنيه.