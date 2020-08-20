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اقتصاد

سعر الذهب اليوم الخميس 20-8-2020

الخميس 20/أغسطس/2020 - 07:56 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
يستعرض صدى البلد  سعر الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم، الخميس، بمحلات الصاغة، بعد ارتفاعه أمس، الأربعاء، بمتوسط 20 جنيها في الجرام الواحد.

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا مساء اليوم نحو 860 جنيها.


ووصل سعر الجرام من عيار 24 الأعلى فئة إلى نحو 983 جنيها.

وسجل سعر الجرام من عيار 18 نحو 737 جنيها مقابل 762 جنيها.

وبلغ سعر الجرام عيار 14 الأدنى فئة نحو 574 جنيها.

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6880 جنيها.

وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، تختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، خصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية
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