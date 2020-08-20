بفستان أحمر.. شقيقة هنا الزاهد تستعرض جمالها بهذه الإطلالة





وتألقت شقيقة هنا الزاهد فى الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت فستانا أنيقا ذا أكمام مكشوفة، واتسم التصميم باللون الأحمر ذات نقوشات الورد التي جمعت بين اللون الأبيض و الأسود.





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ولم تتكلف شقيقة هنا الزاهد فى ارتداء الاكسسوارات ولكنها أعتمدت البساطة و عدم المبالغة مما زا من جاذبيتها، وقد نالت صورتها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.





ومن الناحية الجمالية، أعتمدت شقيقة هنا الزاهد على خصلات شعرها الأشقر المموج المنسدله على كتفيها، ولم تستخدم مستحضرات التجميل مما كشف عن جمالها الطبيعي.





شاركت فرحمتابعيها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.