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مرأة

تاتو وبنطلون ممزق.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل في أحدث ظهور.. شاهد

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 11:20 م
شقيقة هنا الزاهد
شقيقة هنا الزاهد
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حياة عبد العزيز
شاركت نور الزاهد شقيقة هنا الزاهد، متابعها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت نور الزاهد بإطلالة لافتة مرتدية توب باللون الأسود في الأبيض يبرز جمالها مع بنطال جينز كاجوال ممزق.

وأثارت الجدل بين رواد السوشيال ميديا، برسم التاتو على اليد بعد حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إزالة الوشم.

و من الناحية الجمالية، تركت خصلات شعرها الحريري الأسود أعلى الكتف، مع وضع اللمسات الهادئة بطريقة جذابة.

وارتدت الاكسسوارات الرقيقة في اليد لاستكمال إطلالتها الكاجوال.

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