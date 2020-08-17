تاتو وبنطلون ممزق.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل في أحدث ظهور.. شاهد





وتألقت نور الزاهد بإطلالة لافتة مرتدية توب باللون الأسود في الأبيض يبرز جمالها مع بنطال جينز كاجوال ممزق.





وأثارت الجدل بين رواد السوشيال ميديا، برسم التاتو على اليد بعد حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إزالة الوشم.





و من الناحية الجمالية، تركت خصلات شعرها الحريري الأسود أعلى الكتف، مع وضع اللمسات الهادئة بطريقة جذابة.





وارتدت الاكسسوارات الرقيقة في اليد لاستكمال إطلالتها الكاجوال.





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