للتقديم بشعبة اللغة الفرنسية.. تجارة عين شمس تواصل استقبال طلاب الثانوية العامة

أعنلت كلية التجارة جامعة عين شمس عن موعد فتح باب التقديم وإعلان نتائج القبول بشعب الكلية المختلفة للعام الجامعي ٢٠٢١/٢٠٢٠.





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وأعلن الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة ان التقديم بشعبة اللغة الفرنسية مستمر حتي يوم الخميس الموافق ١٠ سبتمبر وتعلن نتائج القبول يوم الخميس الموافق ٢٤ سبتمبر.





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وأكد أنه يتم فتح باب التقديم لبرنامج الساعات المعتمدة باللغة الانجليزية يوم السبت الموافق ٥ سبتمبر حتى الخميس ١٧ سبتمبر ، وبالنسبة لشعبة اللغة الإنجليزية يتم فتح باب التقديم يوم السبت الموافق ١٩ سبتمبر حتى يوم الأحد الموافق ٢٧ سبتمبر وتعلن النتائج يوم الإثنين ٢٨ سبتمبر مع الأخذ في الاعتبار أن الطلاب المقبولين لا يحق لهم التقدم لأى شعبة أخرى بعد إعلان نتائج القبول، أما برنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية.









وأوضح الدكتور خالد قدري عميد الكلية انه سيتم فتح باب التقديم يوم السبت الموافق ١٩ سبتمبر وحتى الأول من أكتوبر، وبرنامج الشراكة مع جامعتى اوشن وكيين الأمريكيتين من يوم السبت ٥ سبتمبر حتي الاحد ١١ اكتوبر .





ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب





