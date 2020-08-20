AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

للتقديم بشعبة اللغة الفرنسية.. تجارة عين شمس تواصل استقبال طلاب الثانوية العامة

الخميس 20/أغسطس/2020 - 12:41 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
Advertisements
حسام الفقي
أعنلت كلية التجارة جامعة عين شمس عن موعد فتح باب التقديم وإعلان نتائج القبول بشعب الكلية المختلفة للعام الجامعي ٢٠٢١/٢٠٢٠.

اقرأ أيضا :

وأعلن الدكتور  خالد قدري عميد كلية التجارة ان التقديم بشعبة اللغة الفرنسية  مستمر حتي يوم الخميس الموافق ١٠ سبتمبر وتعلن نتائج القبول يوم الخميس الموافق ٢٤ سبتمبر.

اقرأ أيضا :
مجموعات التقوية رؤى وآليات.. ورشة عمل من تعليم الغربية دعما للطلاب.. صور

  وأكد أنه يتم فتح باب التقديم لبرنامج الساعات المعتمدة باللغة الانجليزية يوم السبت الموافق ٥ سبتمبر حتى الخميس ١٧ سبتمبر ، وبالنسبة لشعبة اللغة الإنجليزية يتم فتح باب التقديم يوم السبت الموافق ١٩ سبتمبر حتى يوم الأحد الموافق ٢٧ سبتمبر وتعلن النتائج يوم الإثنين ٢٨ سبتمبر مع الأخذ في الاعتبار أن الطلاب المقبولين لا يحق لهم التقدم لأى شعبة أخرى بعد إعلان نتائج القبول، أما برنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية. 


وأوضح  الدكتور خالد قدري عميد الكلية انه سيتم فتح باب التقديم يوم السبت الموافق ١٩ سبتمبر وحتى الأول من أكتوبر، وبرنامج الشراكة مع جامعتى اوشن  وكيين الأمريكيتين من يوم السبت ٥ سبتمبر حتي الاحد ١١ اكتوبر .

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور  محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تنسيق الجامعات 2020.. شروط الالتحاق ببرنامج الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية بتجارة عين شمس

تجارة عين شمس تفتح باب التنسيق الداخلي لقسم الدراسة باللغة الفرنسية (DGCI) بالشراكة مع جامعة بواتية الفرنسية

فتح باب الالتحاق ببرامج الساعات المعتمدة فى ألسن عين شمس.. اعرف الشروط

تنسيق الجامعات 2020.. شروط الالتحاق ببرنامج الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية بتجارة عين شمس...السبت المقبل.. جامعة عين شمس تستضيف لأول مرة مكتب التنسيق المركزي للثانوية العامة

موعد فتح باب التقديم وإعلان نتائج القبول بشعب تجارة عين شمس للعام الجامعي ٢٠٢١/٢٠٢٠

جامعة عين شمس في أسبوع.. موعد بدء التقديم وإعلان نتائج القبول بشعب كلية التجارة للعام الجامعي الجديد.. وإصدار كتيب عن البرامج الدراسية باللغة الإنجليزية

ترشيحاتنا

خاصة بمشتريات الجهات الإدارية.. «المالية» تحدد ضوابط جديدة لتحصيل ضريبة القيمة المضافة

كاش مايوه ليلى علوي وفستان هنا الزاهد.. أبرز الإطلالات إثارة للجدل خلال الأسبوع

السيسي يستقبل قائد القوات البحرية ورئيس مجلس إدارة شركة لورسن الألمانية العالمية

على الموضة وأنيقة.. 15 صورة تكشف أناقة إسراء عبد الفتاح في عيد ميلادها

مأساة.. مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة إثر حريق شقتهم بدار السلام

انيس البدري علي رادار الزمالك

AdvertisementS

أول مباراة يشارك فيها رمضان صبحي بقميص بيراميدز محليا وأفريقيا.. محمد فضل الله يجيب

الخط الأحمر.. ماذا فعلت مصر في أردوغان خلال 60 يوما في ليبيا

قلق مصري بشأن الأمن القومي.. السفير الروسي في القاهرة يكشف حقيقة وجود قوات لموسكو في ليبيا

الأهلي يفقد أبرز عناصره أمام الزمالك والفريق الأبيض في موقف صعب.. تفاصيل

السيسي يستقبل قائد القوات البحرية ورئيس مجلس إدارة شركة لورسن الألمانية العالمية

ارتفاع أسعار الذهب| اعرف السبب

حاولوا خلع ملابس فتاة تحت تهديد السلاح في الشارع.. 5 أشخاص يعتدون على سيدة وشقيقها وابنتها ببنها

سعر الذهب اليوم الخميس 20-8-2020

احذر.. استمرار ظهور هذه الأعراض لمدة 12 ساعة يعرضك للإصابة بـ كورونا.. تفاصيل

مأساة.. مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة إثر حريق شقتهم بدار السلام

كاش مايوه ليلى علوي وفستان هنا الزاهد.. أبرز الإطلالات إثارة للجدل خلال الأسبوع

خاتم سليمان.. مرتضى منصور يحذر لاعبي الزمالك من استكمال لقاء الأهلي في هذه الحالة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. صور دينا الشربيني برفقة عمرو دياب

المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب تبحث مع سفير كوريا الجنوبية التعاون وتبادل الخبرات.. صور

بنفس القميص.. هنا الزاهد وهبة مجدي ورامي صبري يثيرون الجدل.. شاهد