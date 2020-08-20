AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

المقاصة: لا توجد عروض رسمية لمحمد إبراهيم من الأهلي وإيهاب جلال لن يرحل لـ بيراميدز ..فيديو

الخميس 20/أغسطس/2020 - 01:29 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد رشاد
نفى وليد هويدي، مدير الكرة في مصر المقاصة، ما تردد حول رحيل إيهاب جلال عن الفريق لتدريب بيراميدز.

وقال "هويدي"، عبر قناة "أون تايم سبورتس 2"، ردا على الأنباء، "هذا الحديث أثير أكثر من مرة، إيهاب بدأ معنا فترة الإعداد ولا نريد أن ننفي كل فترة تلك الأنباء، هناك اتفاق على استمراره معنا، ولم نجدد تعاقده حتى الآن".

وعن محمد إبراهيم قال هويدي "إيهاب جلال أزاح عنه الضغوط النفسية، واستطاع اللاعب أن يبدع في مناخ مناسب".

أما عن حقيقة العروض المقدمة إليه، فقال "لا توجد أي عروض رسمية لمحمد إبراهيم، عقده معنا مستمر لعامين".

وأتم "ليس عيبا أن يرحل، وأتمنى أن يحترف في أوروبا، فنحن نستثمر في لاعبينا".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وكيل اللاعب السبب.. المقاصة: الأهلي لم يتفاوض مع محمد إبراهيم

تامر النحاس: لو بيراميدز فكر في مدرب مصري سيكون إيهاب جلال

المقاصة يكشف حقيقة رحيل إيهاب جلال عن الفريق وأزمة مستحقات اللاعبين.. فيديو

المقاصة تكشف حقيقة بيع النادي ورحيل إيهاب جلال.. فيديو

المقاصة يحسم الجدل بشأن رحيل إيهاب جلال لتدريب بيراميدز

مصر المقاصة: نأمل في إنهاء الدوري بمركز متقدم تحت قيادة إيهاب جلال

ترشيحاتنا

إسلام صادق: أحمد الشناوي الأعلي أجرا فى بيراميدز.. برنامج تدريبي خاص لـ رمضان صبحي

حرب قادمة.. أحمد موسى: لا يوجد سلام مقبل فى ليبيا قريبًا

المسماري: تركيا وقطر تستعدان للهجوم على مدينة سرت

حولوا نصف مليار ريال خارج السعودية.. الإطاحة بتنظيم عصابي مكون من 8 أشخاص

شاهد.. الطريقة الجديدة لوقوف المصلين في صلاة الجمعة

بفستان أحمر.. شقيقة هنا الزاهد تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبطال فيلم توأم روحي يحتفلون بالعرض الخاص بحضور نجوم الفن.. صور

بفستان أحمر.. شقيقة هنا الزاهد تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

دون كيماويات.. طرق مذهلة للتخلص من حب الشباب