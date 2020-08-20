وفيات كورونا في البرازيل تتجاوز الـ 111 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، الخميس، تسجيل 49298 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1212 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.





وقالت الوزارة، إن إجمالي الإصابات في البلاد وصل حتى الآن إلى 3 ملايين و456652 حالة منذ بدء تفشي الفيروس.





وأشارت إلى أن العدد الرسمي للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المرض إلى 111 ألفا و100 حالة.





وتحتل البرازيل المركز الثاني عالميا من حيث الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة.





والأسبوع الماضي، وجه الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو انتقادات حادة لشبكة تلفزيون شهيرة في بلاده، في مواجهة جديدة بعد تحميلها إياه مسئولية كبيرة عن وفاة أكثر من 100 ألف شخص بكوفيد-19، متهما إياها بـ"الجبن".

واتهم بولسونارو محطة "تي في جلوبو" بالتعاطي مع خبر بلوغ حصيلة الوفيات 100 ألف وكأنه "نهائي كأس العالم"، وجاء في تغريدة له أن المحطة "جبانة ولا تحترم الموتى"

ومع تفشي كورونا في البرازيل قبل أشهر قلل بولسونارو من خطورة الأمر، واعتبر الفيروس "إنفلونزا خفيفة" مشككا في دواعي أوامر الإغلاق التي اتّخذها حكام ولايات برازيلية عدة، ومشددا على أن التداعيات الاقتصادية لهذه الخطوات يمكن أن تكون "أكثر فتكا من الفيروس".





