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محافظات

لرعاية المستحقين.. أوقاف الشرقية توزع 3 أطنان لحوم أضاحي.. شاهد

الخميس 20/أغسطس/2020 - 10:54 ص
صكوك أضاحي
صكوك أضاحي
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محمد الطحاوي - أحمد النشوقي

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، يرافقه الشيخ زكريا الخطيب و،كيل وزارة الأوقاف، والدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل المديرية، أمس، بتوزيع 3 أطنان من لحوم صكوك الأضاحي مقدمة من وزارة الأوقاف على الأسر الأولى بالرعاية والأخرى المستحقة بجميع مراكز ومدن المحافظة. 

أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا لتوفير كافة الاحتياجات الأساسية من السلع والمواد الغذائية واللحوم للمواطنين من الفئات الأكثر احتياجًا ليحيوا حياة كريمة تحت مظلة الدولة المصرية مُشيدًا بدور وزارة الأوقاف في هذا الصدد لحصر الأسر الأولي بالرعاية من أبناء المحافظة ومد يد العون لهم في كافة المناسبات وعلى مدار العام.

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من جانبه أوضح الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية أن الوزارة تسعى دائمًا للتنمية وتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعي لخدمة المجتمع ورعاية الأسر المحتاجة.

 

وأضاف أنه يأتي هذا في إطار مبادرة حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. 


من جانبه قال الدكتور محمد حامد إبراهيم إن مديرية الأوقاف بالشرقية قد شرفت بخدمة المستحقين وهو فضل لن تتنازل عن تأديته باعتباره واجباً دينياً ووطنياً تجاه جميع المواطنين على أرض المحافظة.

لرعاية المستحقين.. أوقاف الشرقية توزع 3 أطنان لحوم أضاحي.. شاهد
لرعاية المستحقين.. أوقاف الشرقية توزع 3 أطنان لحوم أضاحي.. شاهد
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