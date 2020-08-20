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أخبار العالم

رسالة شديدة اللهجة.. إيران تطالب الإمارات بتعويض طهران وتسليم جثث الصيادين المقتولين

الخميس 20/أغسطس/2020 - 12:12 م
ايران والإمارات
ايران والإمارات
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محمود نوفل
أكدت الخارجية الإيرانية في رسالتها إلى القائم بالأعمال الإماراتي لدى طهران أن مقتل الصيادين، هو إجراء غير قانوني تتحمل أبوظبي تداعياته.


كما شددت الخارجية الإيرانية على ضرورة تسليم جثامين الصيادين الاثنين والتعويض عن الخسائر الناجمة، واتخاذ إجراءات لتجنب تكرار هذه الحوادث في المستقبل.


وذكرت الخارجية الإيرانية أن دولة الإمارات ارسلت برسالة اعتذار رسمية إلى طهران، حيث أبدت استعدادها لتعويض الخسائر الناجمة عن مهاجمة القوارب الإيرانية.


وكانت الخارجية الإيرانية استدعت القائم بالأعمال الإماراتي في طهران، اليوم الخميس، على خلفية مقتل صيادين إيرانيين اثنين على يد خفر السواحل الإماراتي الاثنين الماضي.
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