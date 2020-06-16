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توك شو

إحنا قلقانين من أمريكا..الخارجية الايرانية: في اتصال دائم بيننا وبين روسيا

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 02:11 م
وزير الخارجية الإيراني،
وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف
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فرح علاء الخولي
قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن إيران قلقة بشأن محاولات واشنطن زيادة الضغوط على سوريا، مؤكدًا أن بلاده لديها اعتقاد قوي بأن الولايات المتحدة تفعل كل شيء لزعزعة استقرار المنطقة.

وتابع محمد ظريف، ، خلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي ونظيره الإيراني، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن بلاده تعمل مع "الأصدقاء" على تطوير الوضع الاقتصادي في سوريا، مضيفًا أن "لسوريا خط ائتماني في إيران ونحن وأصدقاؤنا سنعمل على تطوير الوضع الاقتصادي في سوريا".

وأشار إلى أنه: "سنفعّل كل وسائل التعاون الاقتصادي بين إيران وسوريا"، مؤكدًا في الوقت ذاته أن "أستانا ستعقد في أول فرصة ممكنة".

واعرب مواساته لكل الاسر عن فقد اي فرد بسبب تآثره بفيروس كورونا، وشكر السلطات الروسية على مساعداتهم في تلك الجائحة التي تهاجم العالم كله.

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