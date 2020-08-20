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أخبار العالم

إيران تستدعي القائم بأعمال الإمارات في طهران بعد مقتل صيادين إيرانيين

الخميس 20/أغسطس/2020 - 02:13 م
إيران تستدعي القائم
إيران تستدعي القائم بأعمال الإمارات في طهران بعد مقتل صيادين
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سمر صالح
أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الخميس، عن احتجازها سفينة إماراتية دخلت المياه الإقليمية بشكل غير قانوني. 

واستدعت الخارجية الإيرانية القائم بأعمال الإمارات في طهران بعد إطلاق قوات خفر السواحل الإماراتية النار على قوارب إيرانية في الخليج واحتجاز أحدها.

وقالت مصادر إعلام إيرانية، إن إيران احتجزت السفينة برفقة طاقمها بعد تعمدها الدخول إلى المجال الإقليمي البحري للبلاد واعتبرتها طهران خطوة "غير شرعية في حق قوانين الملاحة الدولية".

وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إنها "أبلغت القائم بالأعمال الإماراتي أن مقتل الصيادين، هو إجراء غير قانوني تتحمل أبو ظبي تداعياته".

وشددت الخارجية الإيرانية على ضرورة تسليم جثتي الصيادين الاثنين والتعويض عن الخسائر الناجمة، واتخاذ إجراءات تجنب تكرار هكذا حوادث في المستقبل.
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