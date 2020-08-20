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رياضة

قبل مواجهة الزمالك.. مران خططي بطول الملعب للاعبيه الأهلي

الخميس 20/أغسطس/2020 - 12:12 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي على الجانب الخططي في مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش.

وحرص رينيه فايلر المدير الفني للفريق، على تنفيذ جانب فني وخططي في تقسيمة بطول الملعب بمشاركة حارسين؛ استعدادًا لمواجهة الزمالك.

وخاض محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ثلاثي حراسة المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي تدريبات قوية تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس، واشتمل المران على فقرة تصويبات والتدريب على الكرات العرضية.
 
وعقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة مطوّلة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة الزمالك المقرر لها السبت المقبل في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وخلال المحاضرة شرح فايلر للاعبي الفريق بعض الجمل الخططية ومهام كل لاعب في المران قبل تنفيذه بشكل عملي في المران.

وتحدث المدير الفني مع لاعبي الفريق عن دور كل لاعب وأهمية مواصلة الانتصارات في المرحلة المقبلة؛ لحسم بطولة الدري رسميًا.

وفاز الأهلي على أسوان بثلاثية نظيفة مساء الاثنين الماضي ضمن منافسات الجولة العشرين لبطولة الدوري ويحتل الفريق قمة المسابقة حاليًا برصيد 56 نقطة.

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