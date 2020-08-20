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تعليم

بدء امتحانات الدراسات العليا بتجارة عين شمس.. صور

الخميس 20/أغسطس/2020 - 03:34 م
امتحانات الدراسات
امتحانات الدراسات العليا
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حسام الفقي
قامت الدكتورة هيام وهبة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث بكلية تجارة جامعة عين شمس  بتفقد لجان امتحانات الدراسات العليا للعام الجامعي 2019/2020  والتى تنعقد خلال الفترة من السبت الموافق 15 أغسطس الجاري وحتى  الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر 2020 .

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وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وبإشراف عام من الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة.

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 وأكدت الدكتورة هيام  أنه تم إعتماد مجموعة من القواعد و الإجراءات الاحترازية وتم الإعلان عنها لجميع الدارسين والباحثين قبل بدء الإمتحانات وقد اشتملت هذه القواعد على ضرورة التزام الطلبة بارتداء الكمامات والقفازات الطبية مشيرة الى أنه تم تقليل عدد الطلاب باللجان ومراعاة التباعد بهدف الحفاظ على سلامة الطلاب في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

 وأشارت  أنه تم التأكيد على عدد من الضوابط منها،  توزيع دخول الطلاب للجان الإمتحانات من أكثر من بوابة لمراعاة عدم التكدس والازدحام،  التعقيم المستمر للجان الامتحانات و الطرقات، كما تم الإعلان عن أرقام الجلوس وأماكن اللجان اون لاين على الموقع الرسمي للدراسات العليا.

 وتواجد الطلاب قبل الامتحان بساعة بالكلية وقياس درجات حرارة الطلاب باستخدام الكواشف الحرارية عند الدخول و داخل اللجان، إتاحة المعقمات من الكحول و الهاند چيل داخل المبانى لتعقيم الطلاب،  إتاحة مسافة بين كل طالب وآخر داخل اللجان ( 10 طلاب بحد أقصي داخل كل لجنة)، منع تبادل الأدوار بين الطلاب، منع التواجد بساحات الكليات والتجمعات. 
 
وقد شهد اليوم الأول إمتحانات طلاب الشهادات المهنية، حيث تقدم للإمتحان حوالي ١٢٠٠ طالب وطالبة، كما أدى طلاب الدراسات العليا الأكاديمية الإمتحانات خلال اليوم الثاني والذى شهد ما يقرب من ٢٠٠٠ طالب وطالبة بالفرقة الأولى بدبلومات الدراسات العليا ولم يتم تسجيل أى حالات إصابة بفيروس كورونا بين الطلاب والملاحظين على مدار اليومين.

كما اكدت   هيام وهبه انه بالنسبة للطلاب الراغبين بالاعتذار عن الامتحانات فأن الكلية ستقبل كافة الاعتذارات لتأجيل الامتحانات  للفصل الدراسى الثانى هذا العام مراعاة للظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد .
بدء امتحانات الدراسات العليا بتجارة عين شمس.. صور
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