AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

إعلان نتيجة الفرق النهائية بزراعة عين شمس.. من هنا

الخميس 20/أغسطس/2020 - 01:39 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
Advertisements
حسام الفقي
قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس يمكن لطلاب الفرق النهائية معرفة نتيجتهم من خلال هذا اللينك اضغط هنا 

اقرأ أيضا :

وأضاف عميد الكلية خلال تصريحاته لصدي البلد أن كلية الزراعة من أولى الكليات بالجامعة التي أعلنتها نتائج الفرق النهائية للعام الجامعي 2019/2020.

اقرأ أيضا :

ويذكر أن  بدء امتحانات طلاب الفرق النهائية يوم 11 يوليو  وكانت  نسبة الحضور تتخطى 99% وبعض المواد تكون نسبة الحضور 100% منذ انطلاقها.

وأوضح الدكتور أحمد ، إن امتحانات طلاب الفرق النهائية كانت  تسير بشكل هادئ للغاية دون أي معوقات، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

وأشار عميد كلية زراعة ، أنه لم يتم رصد أو الإبلاغ عن أي حالة اشتباه بفيروس كورونا بامتحانات طلاب الفرق النهائية .


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اعلان جدول امتحانات طلاب الدراسات العليا بـ زراعة عين شمس

من أجندة جامعة عين شمس..عميد تربية :85% نسبة نجاح طلاب فرق النقل.. كلية الزراعة: الاعتماد على التعليم الهجين خلال العام الدراسي الجديد.. صيدلة تبدأ امتحانات الفرق النهائية

عميد زراعة عين شمس: نسبة الحضور بامتحانات طلاب الفرق النهائية 99%

عميد زراعة عين شمس: لم نرصد أي حالة اشتباه بكورونا في امتحانات الفرق النهائية.. وعميد العلوم يكشف عن عدد حالات الاشتباه بكورونا في امتحانات الفرق النهائية

عميد زراعة عين شمس: لم نرصد أي حالة اشتباه بكورونا بامتحانات الفرق النهائية

حقوق عين شمس تعلن عن أرقام جلوس دبلومات الدراسات العليا

ترشيحاتنا

الخط الأحمر.. ماذا فعلت مصر في أردوغان خلال 60 يوما في ليبيا

الأهلي ضد الزمالك.. طاقم حكام القمة ١٢٠ يصل القاهرة غدا

ارتفاع أسعار الذهب| اعرف السبب

حرصا على حياتها.. بقرة طائرة فى سماء الألب بسويسرا.. فيديو

«على قد الإيد».. 7 سيارات مستعملة سعرها أقل من 30 ألف جنيه

كومان يتحرك لخطف نجم ليفربول

AdvertisementS

بعد تقديم موعده.. تعرف على جدول صرف مرتبات شهر أغسطس

الخط الأحمر.. ماذا فعلت مصر في أردوغان خلال 60 يوما في ليبيا

أول مباراة يشارك فيها رمضان صبحي بقميص بيراميدز محليا وأفريقيا.. محمد فضل الله يجيب

الأهلي يفقد أبرز عناصره أمام الزمالك والفريق الأبيض في موقف صعب.. تفاصيل

قلق مصري بشأن الأمن القومي.. السفير الروسي في القاهرة يكشف حقيقة وجود قوات لموسكو في ليبيا

أثناء مساعدة توك توك معطل.. استشهاد ضابط وأمين شرطة دهسهما أتوبيس بالجيزة

حاولوا خلع ملابس فتاة تحت تهديد السلاح في الشارع.. 5 أشخاص يعتدون على سيدة وشقيقها وابنتها ببنها

سعر الذهب اليوم الخميس 20-8-2020

ارتفاع أسعار الذهب| اعرف السبب

جيران منزل وادى عنتر المحترق: شوفنا الموت قدام عنينا ولم نستطيع إنقاذ أسرة عم رمضان

التعليم الإماراتية تطالب بفحص الأطفال ضد فيروس كورونا قبل انطلاق العام الدراسي

اتحاد جدة لـ صدى البلد: نوافق على رحيل أنيس البدري إلى الزمالك في حالة واحدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. صور دينا الشربيني برفقة عمرو دياب

المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب تبحث مع سفير كوريا الجنوبية التعاون وتبادل الخبرات.. صور

بنفس القميص.. هنا الزاهد وهبة مجدي ورامي صبري يثيرون الجدل.. شاهد