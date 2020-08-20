إعلان نتيجة الفرق النهائية بزراعة عين شمس.. من هنا

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس يمكن لطلاب الفرق النهائية معرفة نتيجتهم من خلال هذا اللينك اضغط هنا
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وأضاف عميد الكلية خلال تصريحاته لصدي البلد أن كلية الزراعة من أولى الكليات بالجامعة التي أعلنتها نتائج الفرق النهائية للعام الجامعي 2019/2020.
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ويذكر أن بدء امتحانات طلاب الفرق النهائية يوم 11 يوليو وكانت نسبة الحضور تتخطى 99% وبعض المواد تكون نسبة الحضور 100% منذ انطلاقها.
وأوضح الدكتور أحمد ، إن امتحانات طلاب الفرق النهائية كانت تسير بشكل هادئ للغاية دون أي معوقات، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.
وأشار عميد كلية زراعة ، أنه لم يتم رصد أو الإبلاغ عن أي حالة اشتباه بفيروس كورونا بامتحانات طلاب الفرق النهائية .