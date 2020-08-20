إعلان نتيجة الفرق النهائية بزراعة عين شمس.. من هنا

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وأضاف عميد الكلية خلال تصريحاته لصدي البلد أن كلية الزراعة من أولى الكليات بالجامعة التي أعلنتها نتائج الفرق النهائية للعام الجامعي 2019/2020.





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ويذكر أن بدء امتحانات طلاب الفرق النهائية يوم 11 يوليو وكانت نسبة الحضور تتخطى 99% وبعض المواد تكون نسبة الحضور 100% منذ انطلاقها.





وأوضح الدكتور أحمد ، إن امتحانات طلاب الفرق النهائية كانت تسير بشكل هادئ للغاية دون أي معوقات، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

وأشار عميد كلية زراعة ، أنه لم يتم رصد أو الإبلاغ عن أي حالة اشتباه بفيروس كورونا بامتحانات طلاب الفرق النهائية .





