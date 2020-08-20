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برلمان

هاني العسال: الناخب المصري هو البطل الحقيقي في انتخابات الشيوخ

الخميس 20/أغسطس/2020 - 03:48 م
هاني العسال
هاني العسال
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حسن رضوان
أكد النائب هاني العسال عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية ان نجاح التجربة الانتخابية في مجلس الشيوخ يحمل دلالات قوية بوعي الشعب وقوة اجهزة الدولة ولنا ان نتخيل ان مصر عملت انتخابات في ظل قيام ما يقرب من 68 دولة علي مستوي العالم بتأجيل استحقاقاتها الانتخابية بسبب فيروس كورونا الوبائي، مشيرًا إلى أنه من ضمن هذه الدول التي اتخذت قرارات بالتأجيل أستراليا وهولندا وسويسرا  وكوريا الجنوبية رغم ان هذه الدول تتمتع بقدرات خاصة يمكن ان تمكنها من إجراء أي انتخابات لكن الوضع في مصر يختلف ويعكس ما تتمتع به قيادات الدولة من عزيمة وإصرار ووطنية.

وشدّد نائب الشيوخ هاني العسال علي أن أجهزة الدولة تثق في نفسها وفي قدراتها وتثق ايضا في الشعب المصري لذا تمكنت من إجراء الاستحقاق الانتخابي الأول بنجاح كبير وسوف تتمكن ايضا من اجراء بقية الاستحقاقات بنفس القدرة والقوة على التحدي وتنفيذ ما يظن البعض انه صعب .

وتابع "العسال" قائلًا: حقا لنا أن نفخر ببلدنا مصر ونفخر بقياداتها وبشعبها الذي يستحق منا كل التهنئة بنجاح تلك التجربة مضيفا ان الناخب المصري هو البطل الحقيقي لهذه الانتخابات لان صوته وإصراره على المشاركة هو الذي منح الشرعية للانتخابات وساهم في إثراء التجربة بشكل مشرف أمام كل المنظمات والمؤسسات التي راقبت العملية الانتخابية منذ بدايتها .

وأوضح عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس الحركة الوطنية المصرية أننا ننتظر استكمال بناء مجلس الشيوخ عقب انتهاء مرحلة انتخابات الإعادة وعقب صدور قرار جمهوري بالتعيين لثلث الأعضاء لتبدا بعدها مرحلة جديدة من العطاء السياسي والخدمي للدولة المصرية ولشعبها العريق وأردف العسال قائلاً: لقد حان وقت رد الجميل لمصر ام الدنيا وعلينا جميعا أن نعطي بلدنا دون انتظار المقابل لأننا سبق وأخذنا من مصر الكثير وأعطتنا من خيراتها ما يجعلنا نقف اليوم على أرض صلبة كي نعمل فيها بجد وإخلاص ونبني ونعمر أرضها الطيبة.
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