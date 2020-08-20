محمد الشرنوبي يمارس الرياضة برفقة زوجته

شارك محمد الشرنوبي جمهوره بنشر صور له مع زوجته خلال استمتاعهما بالإجازة

عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام " وهو يقوم ببعض التمرينات، وظهرت زوجته تقف على ظهره وكتب ليحث جمهوره على القيام بالتمرينات الرياضية مع من يحبون.