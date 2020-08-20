محمد الشرنوبي يمارس الرياضة برفقة زوجته

شارك محمد الشرنوبي جمهوره بنشر صور له مع زوجته خلال استمتاعهما بالإجازة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام " وهو يقوم ببعض التمرينات، وظهرت زوجته تقف على ظهره وكتب ليحث جمهوره على القيام بالتمرينات الرياضية مع من يحبون.
آخر أعمال محمد الشرنوبي مسلسل "ليه لأ" من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، ويشارك فى المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، منهم هالة صدقي وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج. من إخراج مريم أبوعوف.