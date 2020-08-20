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أخبار العالم

الأردن يعلن فرض حظر تجوال شامل.. في هذه الحالة

الخميس 20/أغسطس/2020 - 03:55 م
كورونا في الأردن
كورونا في الأردن
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محمود نوفل
أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال أمجد عودة العضايلة، أن الأيام الثلاثة المقبلة ستكون حاسمة بحيث يتم على أساس عدد حالات الإصابة المسجلة بكورونا خلالها، تشديد إجراءات مواجهة الفيروس على مستوى المحافظات والأولوية والمناطق التي تسجل بؤرا ساخنة من الإصابات.


وقال في إيجاز صحفي من مركز الأمن وإدارة الأزمات اليوم، إنه وفي ظل التوجّه الحالي لعدم تطبيق حظر شامل على مستوى وطني نظرًا لتبعاته الاقتصاديّة والاجتماعيّة والنفسيّة المرهقة، فإن الخطط والإجراءات الميدانية التي سيتم تفعيلها خلال الأسبوع المقبل سوف تعتمد تطبيق أشكال محلية للحظر والعزل على مستوى المحافظة واللواء والمدينة.


وأضاف ان تفعيل هذه الإجراءات سيرتكز على معايير خطورة صحيّة تحدّدها وبشكل مشترك وزارة الصحة، والخدمات الطبية الملكية، والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، تأخذ بعين الاعتبار الاستعداد لجميع السيناريوهات، ليتمّ تطبيقها في حال اضطررنا إليها.


وتشمل هذه الإجراءات إعلان حظر شامل أيام الجمعة في تلك المناطق وتقليل ساعات التجول بالنسبة للمواطنين، وتخفيض ساعات عمل القطاعات والنشاطات الاقتصادية المختلفة في تلك المناطق وإغلاق المدارس والمساجد ودور العبادة، والأسواق الشعبية والحدائق العامة، في تلك المناطق.


كما أكد العضايلة أن المحافظات والمناطق التي لا تشهد حالات إصابة ستستمر فيها مظاهر الحياة العامة والنشاط الاقتصادي بشكل طبيعي، وكما هو معمول به الآن ، مشددا على أن الحكومة تتابع بقلق تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا في محافظات: العاصمة والزرقاء وإربد.
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